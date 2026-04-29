Пять игроков Руха не сыграют в ближайшем туре против Зари

Как стало известно Sport.ua, в поединке 26 тура УПЛ «Рух» – «Заря» львовяне не смогут рассчитывать на дисквалифицированного капитана команды полузащитника Дениса Пидгурского, травмированных защитников Юрия Копыны, Николая Киричка, полузащитника Влада Рейляну и нападающего Василия Рунича.

По имеющейся информации, игрок юниорской сборной Украины Киричок повредил колено и выбыл до конца сезона.

В настоящее время подопечные Ивана Федыка занимают 14 место, набрав 20 очков, а с луганчанами сыграют 4 мая.

Ранее капитан «Руха» Денис Пидгурский отрицал информацию о том, что клуб точно прекратит существование по итогам этого сезона.