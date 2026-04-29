  4. Пять игроков Руха не сыграют в ближайшем туре против Зари
29 апреля 2026, 23:56 | Обновлено 30 апреля 2026, 00:48
Пять игроков Руха не сыграют в ближайшем туре против Зари

Львовян продолжают преследовать травмы

ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, в поединке 26 тура УПЛ «Рух» – «Заря» львовяне не смогут рассчитывать на дисквалифицированного капитана команды полузащитника Дениса Пидгурского, травмированных защитников Юрия Копыны, Николая Киричка, полузащитника Влада Рейляну и нападающего Василия Рунича.

По имеющейся информации, игрок юниорской сборной Украины Киричок повредил колено и выбыл до конца сезона.

В настоящее время подопечные Ивана Федыка занимают 14 место, набрав 20 очков, а с луганчанами сыграют 4 мая.

Ранее капитан «Руха» Денис Пидгурский отрицал информацию о том, что клуб точно прекратит существование по итогам этого сезона.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Заря Луганск Денис Пидгурский Юрий Копына Николай Киричок Влад Рейляну Василий Рунич инсайд
Андрей Писаренко
