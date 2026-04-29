Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем с Кристал Пэлас
29 апреля 2026, 23:41 | Обновлено 30 апреля 2026, 00:21
ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем с Кристал Пэлас

Команда Арды Турана завершает подготовку к полуфиналу Лиги конференций

ФК Шахтер

Футболисты Шахтера вечером 29 апреля, накануне домашнего матча 1/2 финала Лиги конференций УЕФА с английским Кристал Пэлас, провели открытую тренировку на поле городского стадиона имени Хенрика Реймана в польском Кракове.

Согласно регламенту УЕФА, стартовые 15 минут сессии были доступны для представителей медиа, которые имели возможность увидеть разминку подопечных Арды Турана и работу игроков в квадратах.

После этого традиционного мероприятия тренировка продолжилась в закрытом формате. Горняки работали над удержанием мяча и пасингом, выполнили несколько игровых упражнений, а в завершение акцентировали внимание на финальной фазе атакующих действий с ударами по воротам. В целом занятие длилось около часа.

Первый матч 1/2 финала Лиги конференций УЕФА Шахтер – Кристал Пэлас состоится в четверг, 30 апреля, на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове (Польша). Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Видео тренировки Шахтера

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Чекаємо хорошої гри завтра, вірю що гірники здатні перемогти 
