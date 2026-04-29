Металлисту 1925 обещали щедрые призовые за выход в финал Кубка
Владимир Носов обещал 1.500.000 долларов
Неделю назад в полуфинале Кубка Украины «Металлист 1925» не смог забить «Чернигову», играя почти все 90 минут в большинстве (0:0). Представитель Первой лиги в течение двух таймов отбивался, а в атаке ни разу не пробил по воротам, тем не менее, в серии пенальти прошел харьковчан.
Стала известна сумма призовых, которые мог получить фаворит игры, – президент харьковчан Владимир Носов пообещал 1.500.000 долларов на весь тренерский штаб, персонал и футболистов в случае выхода в финал Кубка Украины.
В итоге за трофей сразятся «Чернигов» и «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
