Металлисту 1925 обещали щедрые призовые за выход в финал Кубка

Неделю назад в полуфинале Кубка Украины «Металлист 1925» не смог забить «Чернигову», играя почти все 90 минут в большинстве (0:0). Представитель Первой лиги в течение двух таймов отбивался, а в атаке ни разу не пробил по воротам, тем не менее, в серии пенальти прошел харьковчан.

Стала известна сумма призовых, которые мог получить фаворит игры, – президент харьковчан Владимир Носов пообещал 1.500.000 долларов на весь тренерский штаб, персонал и футболистов в случае выхода в финал Кубка Украины.

В итоге за трофей сразятся «Чернигов» и «Динамо».