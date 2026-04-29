Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлисту 1925 обещали щедрые призовые за выход в финал Кубка
Кубок Украины
29 апреля 2026, 23:12
Металлисту 1925 обещали щедрые призовые за выход в финал Кубка

Владимир Носов обещал 1.500.000 долларов

ФК Чернигов. Максим Татаренко

Неделю назад в полуфинале Кубка Украины «Металлист 1925» не смог забить «Чернигову», играя почти все 90 минут в большинстве (0:0). Представитель Первой лиги в течение двух таймов отбивался, а в атаке ни разу не пробил по воротам, тем не менее, в серии пенальти прошел харьковчан.

Стала известна сумма призовых, которые мог получить фаворит игры, – президент харьковчан Владимир Носов пообещал 1.500.000 долларов на весь тренерский штаб, персонал и футболистов в случае выхода в финал Кубка Украины.

В итоге за трофей сразятся «Чернигов» и «Динамо».

Максим Татаренко Металлист 1925 Чернигов Владимир Носов Кубок Украины по футболу
Руслан Полищук Источник: Inside UPL
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем