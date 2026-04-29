Делегация Металлиста 1925 стажируется в топ-клубах Нидерландов
Представители «Металлиста 1925» отправились за новым опытом
В конце текущего сезона представители «Металлиста 1925» отправились в Нидерланды на стажировку.
Речь идет о директоре академии «Металлиста 1925» Романе Мельнике, и.о. шеф-скаута Андрее Оберемко и старшем тренере юношеской команды Евгении Назарове, они пройдут стажировку в клубах Эредивизи – АЗ и «Аяксе».
Представители «Металлиста 1925» уже ознакомились с инфраструктурой и пообщались с руководителем местной академии АЗ. Стажировка рассчитана до 2 мая.
Основная команда харьковчан занимает пятое место в чемпионате Украины после 25 сыгранных матчей.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 апреля 2026, 17:58 7
Лишь 3 млн евро
Футбол | 29 апреля 2026, 09:16 3
Топовых команд, конечно, в списке нет
Теннис | 28.04.2026, 23:41
Футбол | 29.04.2026, 08:18
Футбол | 29.04.2026, 19:27
Комментарии 1
Пусть игроков нормальных привезут оттуда.
27.04.2026, 21:50 39
27.04.2026, 21:49
28.04.2026, 09:52 41
27.04.2026, 21:29 35
29.04.2026, 07:50 17
29.04.2026, 08:37 17
29.04.2026, 12:27 5
27.04.2026, 17:09 5