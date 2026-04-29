  4. Делегация Металлиста 1925 стажируется в топ-клубах Нидерландов
В конце текущего сезона представители «Металлиста 1925» отправились в Нидерланды на стажировку.

Речь идет о директоре академии «Металлиста 1925» Романе Мельнике, и.о. шеф-скаута Андрее Оберемко и старшем тренере юношеской команды Евгении Назарове, они пройдут стажировку в клубах Эредивизи – АЗ и «Аяксе».

Представители «Металлиста 1925» уже ознакомились с инфраструктурой и пообщались с руководителем местной академии АЗ. Стажировка рассчитана до 2 мая.

Основная команда харьковчан занимает пятое место в чемпионате Украины после 25 сыгранных матчей.

Металлист 1925 АЗ Алкмаар Аякс чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Металлист 1925
Пусть игроков нормальных привезут оттуда.
