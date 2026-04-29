Всего 5 голов в 12 матчах. Арсенал – команда с лучшей защитой в ЛЧ
Сегодня «канониры» сыграют с Атлетико в Мадриде в полуфинале
Лондонский Арсенал – команда с лучшей защитой в текущем сезоне Лиги чемпионов.
«Канониры» пропустили всего 5 голов в 12 матчах турнира.
«Арсенал» провел 8 «сухих» матчей в сезоне Лиги чемпионов, пропустив всего четыре мяча.
Команды, которым удалось забить «Арсеналу» в этом году в Лиге чемпионов:
- Бавария (1)
- Интер (1)
- Кайрат (2)
- Байер (1)
«Атлетико Мадрид» попытается присоединиться к этим командам сегодня, принимая «канониров» дома в полуфинале турнира.
Команды с наименьшим количеством пропущенных голов в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26:
- 5 – Арсенал (12)
- 11 – Пафос (8)
- 12 – Интер (10)
- 13 – Ливерпуль (12)
- 14 – Манчестер Сити (10)
- 14 – Тоттенхэм Хотспур (10)
- 14 – Атлетик (8)
- 14 – Марсель (8)
- 15 – Спортинг (12)
- 15 – Бенфика (10)
- ...
- 19 – Бавария (13)
- 21 – ПСЖ (15)
- 26 – Атлетико (14)
В скобках – количество матчей
