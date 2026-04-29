Всего 5 голов в 12 матчах. Арсенал – команда с лучшей защитой в ЛЧ

Лондонский Арсенал – команда с лучшей защитой в текущем сезоне Лиги чемпионов.

«Канониры» пропустили всего 5 голов в 12 матчах турнира.

«Арсенал» провел 8 «сухих» матчей в сезоне Лиги чемпионов, пропустив всего четыре мяча.

Команды, которым удалось забить «Арсеналу» в этом году в Лиге чемпионов:

Бавария (1)

Интер (1)

Кайрат (2)

Байер (1)

«Атлетико Мадрид» попытается присоединиться к этим командам сегодня, принимая «канониров» дома в полуфинале турнира.

Команды с наименьшим количеством пропущенных голов в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26:

5 – Арсенал (12)

11 – Пафос (8)

12 – Интер (10)

13 – Ливерпуль (12)

14 – Манчестер Сити (10)

14 – Тоттенхэм Хотспур (10)

14 – Атлетик (8)

14 – Марсель (8)

15 – Спортинг (12)

15 – Бенфика (10)

...

19 – Бавария (13)

21 – ПСЖ (15)

26 – Атлетико (14)

В скобках – количество матчей