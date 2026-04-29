  Всего 5 голов в 12 матчах. Арсенал – команда с лучшей защитой в ЛЧ
29 апреля 2026, 19:21 | Обновлено 29 апреля 2026, 19:22
Всего 5 голов в 12 матчах. Арсенал – команда с лучшей защитой в ЛЧ

Сегодня «канониры» сыграют с Атлетико в Мадриде в полуфинале

Лондонский Арсенал – команда с лучшей защитой в текущем сезоне Лиги чемпионов.

«Канониры» пропустили всего 5 голов в 12 матчах турнира.

«Арсенал» провел 8 «сухих» матчей в сезоне Лиги чемпионов, пропустив всего четыре мяча.

Команды, которым удалось забить «Арсеналу» в этом году в Лиге чемпионов:

  • Бавария (1)
  • Интер (1)
  • Кайрат (2)
  • Байер (1)

«Атлетико Мадрид» попытается присоединиться к этим командам сегодня, принимая «канониров» дома в полуфинале турнира.

Команды с наименьшим количеством пропущенных голов в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26:

  • 5 – Арсенал (12)
  • 11 – Пафос (8)
  • 12 – Интер (10)
  • 13 – Ливерпуль (12)
  • 14 – Манчестер Сити (10)
  • 14 – Тоттенхэм Хотспур (10)
  • 14 – Атлетик (8)
  • 14 – Марсель (8)
  • 15 – Спортинг (12)
  • 15 – Бенфика (10)
  • ...
  • 19 – Бавария (13)
  • 21 – ПСЖ (15)
  • 26 – Атлетико (14)

В скобках – количество матчей

