Луис Энрике превзошел рекорд Гвардиолы в Лиге чемпионов
Испанский тренер ПСЖ быстрее всех в истории турнира одержал 50 побед
Испанский тренер ПСЖ Луис Энрике установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству матчей, необходимых для одержания 50 побед в турнире.
Свою юбилейную 50-ю победу испанец завоевал в первом полуфинальном матче сезона 2025/26, в котором парижане дома одолели мюнхенскую Баварию со счетом 5:4.
Для знаковой для Луиса Энрике победа была одержана в его 77-м поединке в ЛЧ в качестве тренера.
Тем самым, руководитель ПСЖ превзошел уже предыдущее достижение другого испанца, Пепа Гвардиолы, ранее одержавшего свою 50-ю победу в 82-й игре.
Тренеры с наименьшим количеством матчей, необходимых для одержания 50 побед в Лиге чемпионов
- 77 – Луис Энрике (Испания)
- 82 – Пеп Гвардиола (Испания)
- 83 – Луи ван Гал (Нидерланды)
- 90 – Юрген Клопп (Германия)
- 91 – Рафаэль Бенитес (Испания)
- 93 – Жозе Моуринью (Португалия)
- 98 – Алекс Фергюсон (Шотландия)
- 100 – Карло Анчелотти (Италия)
- 103 – Диего Симеоне (Аргентина)
- 113 – Арсен Венгер (Франция)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
