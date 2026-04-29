Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис Энрике превзошел рекорд Гвардиолы в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
29 апреля 2026, 18:26 |
Испанский тренер ПСЖ быстрее всех в истории турнира одержал 50 побед

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский тренер ПСЖ Луис Энрике установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству матчей, необходимых для одержания 50 побед в турнире.

Свою юбилейную 50-ю победу испанец завоевал в первом полуфинальном матче сезона 2025/26, в котором парижане дома одолели мюнхенскую Баварию со счетом 5:4.

Для знаковой для Луиса Энрике победа была одержана в его 77-м поединке в ЛЧ в качестве тренера.

Тем самым, руководитель ПСЖ превзошел уже предыдущее достижение другого испанца, Пепа Гвардиолы, ранее одержавшего свою 50-ю победу в 82-й игре.

Тренеры с наименьшим количеством матчей, необходимых для одержания 50 побед в Лиге чемпионов

  1. 77 – Луис Энрике (Испания)
  2. 82 – Пеп Гвардиола (Испания)
  3. 83 – Луи ван Гал (Нидерланды)
  4. 90 – Юрген Клопп (Германия)
  5. 91 – Рафаэль Бенитес (Испания)
  6. 93 – Жозе Моуринью (Португалия)
  7. 98 – Алекс Фергюсон (Шотландия)
  8. 100 – Карло Анчелотти (Италия)
  9. 103 – Диего Симеоне (Аргентина)
  10. 113 – Арсен Венгер (Франция)
Бавария статистика ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Бавария Луис Энрике Пеп Гвардиола
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем