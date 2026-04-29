Луис Энрике превзошел рекорд Гвардиолы в Лиге чемпионов

Испанский тренер ПСЖ Луис Энрике установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству матчей, необходимых для одержания 50 побед в турнире.

Свою юбилейную 50-ю победу испанец завоевал в первом полуфинальном матче сезона 2025/26, в котором парижане дома одолели мюнхенскую Баварию со счетом 5:4.

Для знаковой для Луиса Энрике победа была одержана в его 77-м поединке в ЛЧ в качестве тренера.

Тем самым, руководитель ПСЖ превзошел уже предыдущее достижение другого испанца, Пепа Гвардиолы, ранее одержавшего свою 50-ю победу в 82-й игре.

Тренеры с наименьшим количеством матчей, необходимых для одержания 50 побед в Лиге чемпионов