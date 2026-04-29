Жена Бутко снялась в шоу Супермама: «Бекхэмы уже за нами повторили»
Жена украинского футболиста Богдана Бутко, Екатерина, снялась в шоу «Супермама» на канале СТБ. В одном из эпизодов она сравнила свою семью с семьей Бекхэмов.
Мы медийная семья. Знаете, как в Британии есть Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм. У семьи Бекхэмов тоже есть курятник и огород. Кстати, мы первые это сделали, а потом они уже за нами повторили», – заявила Екатерина Бутко.
Защитнику Богдану Бутко 35 лет, он воспитанник «Шахтера», а вторую половину текущего сезона проводит в «Александрии» (восемь матчей без результативных действий).
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анатолий Трубин летом покинет клуб
Под угрозой – Алаба, Карвахаль, Асенсио, Гарсия, Камавинга, Себальос, Гонсало и Мастантуоно