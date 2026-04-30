Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Украина. Премьер лига
30 апреля 2026, 20:22 |
2631
3

Тренер решил дать Алексею Гусеву шанс проявить себя

2631
3 Comments
ФК Динамо. Алексей Гусев

Сын легенды «Динамо» Олега Гусева Алексей Гусев получит шанс закрепиться в основном составе.

Как сообщает источник, главный тренер киевлян Игорь Костюк принял решение взять 21-летнего защитника на летние сборы. Именно во время подготовки к сезону определится его дальнейшая судьба в команде.

В прошлом году Костюк уже настоял на том, чтобы Гусев-младший остался в структуре клуба, несмотря на предложения о трансфере.

Последние два сезона Алексей Гусев провел в аренде, а нынешний сезон играет в составе «Кудровки». После зимней паузы он стал ключевым игроком, проведя девять матчей подряд без замен.

Ранее защитник также выступал за «Зорю» и «Металлист 1925», а на уровне сборных Украины прошел путь от U-17 до молодежной команды.

Алексей Гусев Динамо Киев Игорь Костюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кудровка
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
Оцените материал
(40)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
деяким не подобається шо грають в клубі чиясь дитина, онук, зять, племінник і т.д....
може клуб переходить клуб - сім'ю?
Взяти Шахтар: на офіційному сайті значаться 12 бразильців,
це ніби велика бразильська сім'я в клубі,
яка, дякуючи керівництву і президенту, ще поповнюється.
Так шо у кожного клубу своє...
Ответить
+2
да, возмужал. очень добавил физически. вот и пусть конкурируют Коробов и Гусев. Караваев подстрахует. А от Тымчика надо избавляться.
Ответить
0
тільки недавно була новина, що Костюк передивився аж 900 футболістів і жоден не підійшов. А тут син самої легенди - зразу і підійшов 
Тепер зрозуміло, чому Динамо нічого не показує ні в чемпіонаті, ні в Європі: підбір гравців йде за родиннними зв'язками. Та нашо далеко дивитися, воротар - син Суркіса, захисник Динамо Біловар - чоловік Яни Суркіс    
Там ціла черга серед дітей динамівських сердець, справжньому гравцю не втиснутися в склад Динамо 
Ответить
0
Судячи з фотки то це син не Гусєва, а Гусіна. 
Ответить
-1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем