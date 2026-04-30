Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение

Сын легенды «Динамо» Олега Гусева Алексей Гусев получит шанс закрепиться в основном составе.

Как сообщает источник, главный тренер киевлян Игорь Костюк принял решение взять 21-летнего защитника на летние сборы. Именно во время подготовки к сезону определится его дальнейшая судьба в команде.

В прошлом году Костюк уже настоял на том, чтобы Гусев-младший остался в структуре клуба, несмотря на предложения о трансфере.

Последние два сезона Алексей Гусев провел в аренде, а нынешний сезон играет в составе «Кудровки». После зимней паузы он стал ключевым игроком, проведя девять матчей подряд без замен.

Ранее защитник также выступал за «Зорю» и «Металлист 1925», а на уровне сборных Украины прошел путь от U-17 до молодежной команды.