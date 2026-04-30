Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Тренер решил дать Алексею Гусеву шанс проявить себя
Сын легенды «Динамо» Олега Гусева Алексей Гусев получит шанс закрепиться в основном составе.
Как сообщает источник, главный тренер киевлян Игорь Костюк принял решение взять 21-летнего защитника на летние сборы. Именно во время подготовки к сезону определится его дальнейшая судьба в команде.
В прошлом году Костюк уже настоял на том, чтобы Гусев-младший остался в структуре клуба, несмотря на предложения о трансфере.
Последние два сезона Алексей Гусев провел в аренде, а нынешний сезон играет в составе «Кудровки». После зимней паузы он стал ключевым игроком, проведя девять матчей подряд без замен.
Ранее защитник также выступал за «Зорю» и «Металлист 1925», а на уровне сборных Украины прошел путь от U-17 до молодежной команды.
може клуб переходить клуб - сім'ю?
Взяти Шахтар: на офіційному сайті значаться 12 бразильців,
це ніби велика бразильська сім'я в клубі,
яка, дякуючи керівництву і президенту, ще поповнюється.
Так шо у кожного клубу своє...
Тепер зрозуміло, чому Динамо нічого не показує ні в чемпіонаті, ні в Європі: підбір гравців йде за родиннними зв'язками. Та нашо далеко дивитися, воротар - син Суркіса, захисник Динамо Біловар - чоловік Яни Суркіс
Там ціла черга серед дітей динамівських сердець, справжньому гравцю не втиснутися в склад Динамо