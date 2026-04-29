Мирон МАРКЕВИЧ: «В чемпионате им уже ничего не нужно...»

Известный тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о матче Лиги конференций «Шахтер» – «Кристал Пэлас».

«Матч для «горняков» будет очень сложным. Это не АЗ. Многое еще будет зависеть от того, какой состав на этот поединок сможет выставить Арда Туран. Читал, что под вопросом участие в матче Дмитрия Ризника, Педро Энрике, Марлона Гомеса. А это основные исполнители. Без этих футболистов потенциал «Шахтера» немного ослабнет. Будем надеяться, что все игроки будут готовы.

Трудно сказать, какие сейчас кадровые проблемы у «Кристал Пэлас», но то, что они к этому противостоянию будут серьезно настроены, в этом я не сомневаюсь. В чемпионате им уже ничего не нужно, они не вылетят, поэтому все их мысли будут связаны с победой в Лиге конференций. Это «горнякам» нужно учитывать при подготовке к игре», – сказал Маркевич.