Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси принял решение по поводу Мудрика после дисквалификации на четыре года
Англия
30 апреля 2026, 20:02
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик получил максимальную дисквалификацию по итогам допинг-дела — решение подтверждено Спортивным арбитражным судом (CAS).

В июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии выдвинула Мудрику официальные обвинения в нарушении антидопинговых правил. С тех пор дело рассматривалось без огласки деталей, однако после передачи в CAS стало известно, что футболист получил максимальный срок наказания – четыре года дисквалификации.

Авторитетное британское издание BBC обратилось к «Челси» за комментариями по поводу этой ситуации. Лондонский клуб сообщил, что руководство команды приняло решение не давать никаких комментариев по поводу этой ситуации до завершения всего допингового дела.

допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси GiveMeSport
Дмитрий Олийченко Источник: BBC
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем