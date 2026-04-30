Челси принял решение по поводу Мудрика после дисквалификации на четыре года
Клуб не будет давать никаких комментариев
Полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик получил максимальную дисквалификацию по итогам допинг-дела — решение подтверждено Спортивным арбитражным судом (CAS).
В июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии выдвинула Мудрику официальные обвинения в нарушении антидопинговых правил. С тех пор дело рассматривалось без огласки деталей, однако после передачи в CAS стало известно, что футболист получил максимальный срок наказания – четыре года дисквалификации.
Авторитетное британское издание BBC обратилось к «Челси» за комментариями по поводу этой ситуации. Лондонский клуб сообщил, что руководство команды приняло решение не давать никаких комментариев по поводу этой ситуации до завершения всего допингового дела.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер заявил, что готов возглавить команду
Известный тренер считает, что сейчас «горнякам» будет намного сложнее, чем в четвертьфинале с АЗ