Челси принял решение по поводу Мудрика после дисквалификации на четыре года

Полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик получил максимальную дисквалификацию по итогам допинг-дела — решение подтверждено Спортивным арбитражным судом (CAS).

В июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии выдвинула Мудрику официальные обвинения в нарушении антидопинговых правил. С тех пор дело рассматривалось без огласки деталей, однако после передачи в CAS стало известно, что футболист получил максимальный срок наказания – четыре года дисквалификации.

Авторитетное британское издание BBC обратилось к «Челси» за комментариями по поводу этой ситуации. Лондонский клуб сообщил, что руководство команды приняло решение не давать никаких комментариев по поводу этой ситуации до завершения всего допингового дела.