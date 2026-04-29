CAS подтвердил дело Мудрика. Что сказали в Спортивном суде

Известный ресурс The Athletic получил от Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) подтверждение информации о том, что Михаил Мудрик будет оспаривать дисквалификацию за допинг.

«Мы подтверждаем, что получили апелляцию от Михаила Мудрика в деле против Футбольной ассоциации Англии. Стороны процесса обмениваются документами, а дата начала слушаний еще не назначена», – заявили в суде.

По информации СМИ, украинский вингер Челси получил бан на 4 года, который и пытается оспорить.

В крови игрока нашли запрещенный препарат – мельдоний.