Воспитанник Динамо забил во второй раз в сезоне, спасая клуб от поражения
Илья Скрипник стал героем «Гагры»
22-летний украинский полузащитник Илья Скрипник забил за клуб «Гагра» в матче 9-го тура чемпионата Грузии.
Илья отметился спасительным голом на 42-й минуте, его удар позволил забрать победу у клуба «Мешахте» Ткибули – 1:1.
Также в стартовом составе «Гагры» на этот домашний матч вышли еще два украинца: нападающий Андрей Андрейчук, который провел на поле 73 минуты, и вратарь Александр Воробей, отыгравший все 90 минут.
После девяти туров команда с украинцами идет восьмой из десяти клубов-участников и имеет в активе 10 очков.
Чемпионат Грузии. 9-й тур, 27 апреля
«Гагра» – «Мешахте» (Ткибули) – 1:1
Голы: Скрипник, 42 – Пацация, 24
Видео голов и обзор матча:
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua
Анатолий Трубин летом покинет клуб