29 апреля 2026, 17:37 | Обновлено 29 апреля 2026, 17:46
169
0

Воспитанник Динамо забил во второй раз в сезоне, спасая клуб от поражения

Илья Скрипник стал героем «Гагры»

29 апреля 2026, 17:37 | Обновлено 29 апреля 2026, 17:46
169
0
Воспитанник Динамо забил во второй раз в сезоне, спасая клуб от поражения
ФК Гагра

22-летний украинский полузащитник Илья Скрипник забил за клуб «Гагра» в матче 9-го тура чемпионата Грузии.

Илья отметился спасительным голом на 42-й минуте, его удар позволил забрать победу у клуба «Мешахте» Ткибули – 1:1.

Также в стартовом составе «Гагры» на этот домашний матч вышли еще два украинца: нападающий Андрей Андрейчук, который провел на поле 73 минуты, и вратарь Александр Воробей, отыгравший все 90 минут.

После девяти туров команда с украинцами идет восьмой из десяти клубов-участников и имеет в активе 10 очков.

Чемпионат Грузии. 9-й тур, 27 апреля

«Гагра» – «Мешахте» (Ткибули) – 1:1

Голы: Скрипник, 42 – Пацация, 24

Видео голов и обзор матча:

украинцы за границей чемпионат Грузии по футболу Александр Воробей Гагра видео голов и обзор Андрей Андрейчук Илья Скрипник
