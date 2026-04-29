Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо считает, что первый матч полуфинала Лиги конференций между «Шахтером» и «Кристал Пэлас» завершится вничью – 1:1.

– По вашим предположениям, в Кракове «Шахтер» не победит?

– Обе команды умеют атаковать, поэтому я уверен, что голы в этом поединке будут. Я поставлю на – 1:1, однако многое может измениться, если кто-то из соперников отличится в начале матча, тогда может быть забито и больше мячей.

Матч с английским клубом «Шахтер» проведет 30 апреля – начало в 22:00 по киевскому времени.