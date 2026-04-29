Лига конференций29 апреля 2026, 21:49 |
236
0
Йожеф Сабо назвал точный счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Известный тренер ожидает ничью – 1:1
Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо считает, что первый матч полуфинала Лиги конференций между «Шахтером» и «Кристал Пэлас» завершится вничью – 1:1.
– По вашим предположениям, в Кракове «Шахтер» не победит?
– Обе команды умеют атаковать, поэтому я уверен, что голы в этом поединке будут. Я поставлю на – 1:1, однако многое может измениться, если кто-то из соперников отличится в начале матча, тогда может быть забито и больше мячей.
Матч с английским клубом «Шахтер» проведет 30 апреля – начало в 22:00 по киевскому времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 апреля 2026, 12:17 7
ПСЖ и «Бавария» порадовали зрелищным футболом
Футбол | 29 апреля 2026, 08:18 11
На вратаря претендуют «Интер» и «ПСЖ»
Футбол | 29.04.2026, 19:38
Хоккей | 29.04.2026, 07:00
Футбол | 29.04.2026, 09:16
Комментарии 0
Популярные новости
29.04.2026, 00:34 3
28.04.2026, 07:02 3
27.04.2026, 17:09 5
29.04.2026, 07:16
28.04.2026, 07:46 19
28.04.2026, 16:01 5
29.04.2026, 12:27 5
29.04.2026, 08:37 17