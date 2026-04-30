30 апреля 2026, 14:59 | Обновлено 30 апреля 2026, 15:31
Йожеф САБО: «Этот тренер не новичок в футболе. Здесь трудно угадать...»

Легенда Динамо высказался о предстоящем матче донецкого Шахтера

744
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Легенда Динамо Йожеф Сабо высказался о предстоящем матче донецкого Шахтера в полуфинале Лиги конференций, где «горняки» сыграют против английского Кристал Пелас.

– Есть ли фаворит в этом противостоянии?

– Да. Для меня это «Кристалл Пелас». Опять же, несмотря на то, что команда сейчас идет на 13 месте в АПЛ.

- Учитывая их турнирное положение в чемпионате, Кристал Пелас бросит все силы на победу в Лиге конференций?

– Их наставник, Оливер Гласснер, не новичок в футболе (улыбается). Этот специалист выигрывал Лигу Европы, а с Кристалл Пелас становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Он знает, как построить игру против Шахтера, и, наверное, приоритетом выбрал Лигу конференций.

– Шахтер будет действовать первым номером?

– Трудно сказать, какую игру выберет Арда Туран в первом поединке. Правда, Шахтеру плохо дается игра в защите. Здесь трудно угадать с тактикой. Сможет ли наставник так построить действия подопечных, чтобы обезопасить свои ворота, вопросы. У англичан есть быстрые исполнители, поэтому нужно опасаться их контратак. Моменты будут у обеих команд. Но, думаю, для дончан ничья была бы неплохим результатом, – сказал Сабо.

Матч Шахтер – Кристал Пелас запланирован на четверг, 30 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на четверг, 7 мая.

