ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру

Бывший серебряный призер УПЛ «Днепр-1» официально признан банкротом и ликвидирован по решению суда.

Хозяйственный суд Днепропетровской области 23 апреля принял решение о банкротстве клуба из-за значительных долгов, которые в общей сложности составили почти 340 млн гривен. Одним из инициаторов процесса стал «Шахтер», которому «Днепр-1» задолжал средства за трансфер Александра Пихаленко.

Речь идет о сделке 2024 года, когда игрок перешел в «Динамо». По условиям предыдущего контракта, днепровский клуб должен был выплатить «Шахтеру» 20% от суммы продажи, однако этого не сделал. Суд признал требования донецкого клуба на сумму более 21 млн грн.

Крупнейшим кредитором оказалась финансовая компания «Лемурия», которой «Днепр-1» задолжал более 300 млн грн. Эти обязательства возникли из-за финансовой помощи, полученной от компании «Ливайн Торг», права требования по которой впоследствии были переданы новому кредитору.

«Днепр-1» выступал в УПЛ с 2019 по 2024 год. Наибольшими достижениями клуба стали «серебро» сезона 2022/23 и «бронза» в сезоне 2021/22. Летом 2024 года клуб прекратил существование из-за финансовых трудностей, а теперь этот статус закреплен юридически.