  ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
29 апреля 2026, 15:38 | Обновлено 29 апреля 2026, 15:47
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру

Такое решение вынес суд в отношении «Днепра-1»

Бывший серебряный призер УПЛ «Днепр-1» официально признан банкротом и ликвидирован по решению суда.

Хозяйственный суд Днепропетровской области 23 апреля принял решение о банкротстве клуба из-за значительных долгов, которые в общей сложности составили почти 340 млн гривен. Одним из инициаторов процесса стал «Шахтер», которому «Днепр-1» задолжал средства за трансфер Александра Пихаленко.

Речь идет о сделке 2024 года, когда игрок перешел в «Динамо». По условиям предыдущего контракта, днепровский клуб должен был выплатить «Шахтеру» 20% от суммы продажи, однако этого не сделал. Суд признал требования донецкого клуба на сумму более 21 млн грн.

Крупнейшим кредитором оказалась финансовая компания «Лемурия», которой «Днепр-1» задолжал более 300 млн грн. Эти обязательства возникли из-за финансовой помощи, полученной от компании «Ливайн Торг», права требования по которой впоследствии были переданы новому кредитору.

«Днепр-1» выступал в УПЛ с 2019 по 2024 год. Наибольшими достижениями клуба стали «серебро» сезона 2022/23 и «бронза» в сезоне 2021/22. Летом 2024 года клуб прекратил существование из-за финансовых трудностей, а теперь этот статус закреплен юридически.

По теме:
Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
Игорь Суркис вышел с обращением к одному из главных старожилов Динамо
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Дмитрий Олийченко Источник: Єдиний державний реєстр судових рішень
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Футбол | 29 апреля 2026, 08:37 16
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата

«Горняки» хотят приобрести Желизко

«Для Забарного там не было места». Маркевич о суперматче ПСЖ – Бавария
Футбол | 29 апреля 2026, 12:17 0
«Для Забарного там не было места». Маркевич о суперматче ПСЖ – Бавария
«Для Забарного там не было места». Маркевич о суперматче ПСЖ – Бавария

ПСЖ и «Бавария» порадовали зрелищным футболом

Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Футбол | 29.04.2026, 07:16
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Теннис | 28.04.2026, 23:41
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Динамо останется без двух игроков сборной Украины перед матчем с Шахтером
Футбол | 29.04.2026, 08:51
Динамо останется без двух игроков сборной Украины перед матчем с Шахтером
Динамо останется без двух игроков сборной Украины перед матчем с Шахтером
Популярные новости
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
28.04.2026, 11:49 3
Теннис
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Теннис
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
27.04.2026, 21:29 35
Футбол
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
27.04.2026, 08:53 3
Футбол
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 39
Футбол
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
27.04.2026, 09:04
Бокс
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
27.04.2026, 09:17 15
Футбол
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
27.04.2026, 14:37 3
Бокс
