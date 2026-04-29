  4. Вердер может подписать украинского легионера за два-три миллиона евро
29 апреля 2026, 15:44 |
Вердер может подписать украинского легионера за два-три миллиона евро

Представитель немецкой Бундеслиги нацелился на трансфер защитника Александра Романчука

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Романчук

Защитник румынской «Университати» Александр Романчук может покинуть нынешний клуб после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил известный инсайдер Экрем Конур.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересован немецкий «Вердер», который занимает 12-е место в турнирной таблице. Бременский клуб считает трансфер украинца идеальным вариантом для усиления обороны.

По информации источника, переход Романчука в Бундеслигу принесет румынскому клубу два-три миллиона евро. «Университатя» приобрела защитника в июле прошлого года за 750 тысяч.

В нынешнем сезоне украинский футболист провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Контракт защитника истекает в июне 2028 года.

Романчук неоднократно признавался лучшим игроком матчей в составе «Университати», попадал в символические сборные чемпионата Румынии и Лиги конференций, где записал на свой счет два забитых мяча и два ассиста.

Вердер чемпионат Румынии по футболу Университатя Крайова Александр Романчук (1999) трансферы трансферы Бундеслиги Экрем Конур
Николай Тытюк Источник: Legioners.ua
Во Франции назвали худшего игрока ПСЖ, который провалил матч с Баварией
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Атлетико – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
