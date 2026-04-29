Вердер может подписать украинского легионера за два-три миллиона евро

Защитник румынской «Университати» Александр Романчук может покинуть нынешний клуб после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил известный инсайдер Экрем Конур.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересован немецкий «Вердер», который занимает 12-е место в турнирной таблице. Бременский клуб считает трансфер украинца идеальным вариантом для усиления обороны.

По информации источника, переход Романчука в Бундеслигу принесет румынскому клубу два-три миллиона евро. «Университатя» приобрела защитника в июле прошлого года за 750 тысяч.

В нынешнем сезоне украинский футболист провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Контракт защитника истекает в июне 2028 года.

Романчук неоднократно признавался лучшим игроком матчей в составе «Университати», попадал в символические сборные чемпионата Румынии и Лиги конференций, где записал на свой счет два забитых мяча и два ассиста.