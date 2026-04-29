Дарья СНИГУР: «Появились какие-то намеки на хорошие отношения с грунтом»

Украинская теннисистка Дарья Снигур в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировала свой успех на турнире WTA 1000 в испанском Мадриде, а также ответила на другие вопросы.

– Дарья, какие у вас в целом остались эмоции от престижного турнира в Мадриде?

– Эмоции переполняют. В мыслях даже не было зайти во второй круг на тысячнике на грунте. Одним словом – обалдеть.

– В квалификации вы по 2:0 выиграли у таких теннисисток, как Да Силва (Бразилия) и Вандевинкель (Бельгия). Можно ли сказать, что в этих матчах у вас получилось выполнить свой план на игру?

– Юная бразильская теннисистка была для меня загадкой, поэтому играла с ней исходя от своих ощущений, учитывая, что это был первый матч на грунте с прошлого Ролан Гарроса. В первом сете я пыталась приспособиться к ее игре, а во втором было уже намного легче. С Вандевинкель игра была тяжелее. Полтора месяца назад я ей проиграла в финале на харде, поэтому настроение было боевое. И если я выиграла, значит, все делала правильно.

– Какие эмоции были от того, что удалось впервые в карьере выйти в основную сетку тысячника?

– Конечно, только со знаком плюс. Опять-таки повторюсь: учитывая, что это был тысячник на грунте и сколько турниров на нем я играю в течение года.

– Как отдельно прокомментируете победу над представительницей Австралии Дарьей Касаткиной? Сначала вы обменялись победами со счетом 6:3, а затем в третьем сете вы выиграли на тай-брейке со счетом 15:13.

– Особых ожиданий от этого матча у меня не было. Я выходила на матч с пониманием, кто моя соперница. Мне оставалось только бороться, что у меня неплохо получилось. Мне удалось оставаться сконцентрированной до последнего розыгрыша. В некоторых моментах мне откровенно повезло. Но без этого в теннисе никак!

– Какими были эмоции на тай-брейке матча с Касаткиной? Это, наверное, один из самых ярких поединков в вашей карьере сейчас?

– По моему мнению, самый яркий поединок был у меня с Халеп. Относительно тай-брейка согласна: таких не было ни по счету, ни по эмоциям. И не хотелось, чтобы они повторялись. Очень эмоционально затратны, и не только для меня.

– После матча с Касаткиной вас ждал поединок с польской теннисисткой Игой Свентек. Какие эмоции у вас от этого матча?

– Да, четвертый день подряд игра. Учитывая кто моя соперница, которую не нужно особо представлять, я понимала, что меня ждет. Центральный корт тоже прибавил нервозности. Не смогла справиться с эмоциями, хотя могла бы сыграть гораздо лучше. Но вышло так, как вышло.

– Вы сыграли с чемпионкой и финалисткой Madrid Open. В финале Ига сыграла в 2023 году, а выиграла турнир в 2024 году. Чувствуется ли ее прекрасный уровень игры?

– Скажу откровенно, Ига сейчас не в лучшей форме, что и показал следующий матч. Но в игре со мной ей это не помешало. Да и у меня пока очень мало опыта игры с такими теннисистками и на центральных кортах, еще и на грунте.

– Известно, что Свентек рекордсменка по победам 6:0 в сетах. Рады, что удалось выиграть геймы в каждой из двух партий в матче с польской теннисисткой?

– Проигрывать с «баранкой» всегда не очень приятно, даже если твоей соперницей была Ига. Но я сделала все возможное, чтобы ее не получить.

– Кстати, Ига очень обрадовалась победе в первом сете и в целом в матче. То есть вы ей навязали серьезную борьбу. Рады тому факту, что вышли на такой уровень?

– Я пыталась играть так, как мне позволяло мое состояние. Как я говорила, именно эмоциональное состояние. Так бывает…

– Во втором сете матча со Свентек вы словили ритм игры. Вы сделали брейк и повели со счетом 2:0 по геймам, что в поединке с Игой на грунте очень хороший показатель. Можно ли сказать, что в начале второй партии вы нашли свою лучшую игру?

– В течение всего матча я искала свою игру. Эпизодами это получалось даже совсем неплохо. Но нужно держать фокус весь матч с такой теннисисткой, что мне не удалось.

– Во втором сете поединка с Игой у вас получалось красиво забивать. Приятно ли в матчах с одной из лучших теннисисток мира реализовывать задуманное?

– Это и есть моя игра. Я так стараюсь играть не только с лучшими теннисистками. Это отрабатывается на тренировках.

– Также в одном из розыгрышей вы сделали отличный укороченный. Такие эффектные укороченные забиваются спонтанно или вы заранее продумываете, что выполните такой прием?

– В том розыгрыше я приняла такое решение спонтанно, и тот укороченный сработал. Не ожидала, что есть укороченные, которые Ига не достает. Поэтому получилось очень эффектно и красиво.

– Также по итогам турнира в Мадриде вы записали в свой актив дебютную победу на тысячнике. Приятно, что удалось добиться такого результата?

– Каждая победа приятна. Но здесь первая на тысячнике да еще и на грунте. Ожидала, что она будет на харде. Тем слаще она выглядит.

– Теперь вас ждут турнир в Риме и Ролан Гаррос. Можно ли сказать, что турнир в Мадриде стал для вас замечательной разминкой перед этими престижными турнирами в Италии и Франции?

– Не то чтобы разминкой, но какие-то намеки на хорошие отношения с грунтом появились. Теперь все выглядит не так мрачно. Время покажет, насколько (улыбается).

– Если говорить о Риме, есть желание попытаться пройти на этом турнире как можно дальше в основной сетке? Все-таки в Мадриде вы получили отличный опыт.

– На каждом турнире, в котором я принимаю участие, я всегда предпочитаю пройти как можно дальше по сетке, несмотря на его уровень. Рим не является исключением, разве что покрытие, на котором проводится этот турнир.

– Как думаете турниры в Мадриде и Риме это отличные этапы для того, чтобы попытаться выжать максимум на Ролан Гаррос? Все-таки Открытый чемпионат Франции по теннису – это одно из самых главных спортивных событий года и самое главное теннисное событие на грунте.

– Я впервые буду играть в основной сетке Ролан Гаррос после неудачных шести попыток пройти квалификацию. Поэтому для меня это будет новый опыт и посмотрим, как я с ним смогу справиться.