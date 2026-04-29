НОЙЕР: «Вы видели эти голы. Было сложно остановить любой из них»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал поражение от ПСЖ (4:5) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Конечно, пропустить 5 голов неприятно для любой обороны и любого вратаря. Вы видели эти голы. Было сложно остановить любой из них. Я дважды был очень близок к тому, чтобы дотянуться до мяча. Но мы действительно показали характер и хорошо вернулись в игру. Мы даже могли сравнять счет 5:5. Мы знаем, что на следующей неделе играем дома, и что все в наших руках. Все еще возможно».

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и ПСЖ состоится в Мюнхене 6 мая и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее руководство «Баварии» отреагировало на сумасшедший матч с ПСЖ в Лиге чемпионов.