Марта Костюк – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В четвертьфинале украинка сыграет против Линды Носковой (Чехия, WTA 13). Поединок начнется ориентироовчно в 21:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Каролиной Плишковой, либо с Анастасией Потаповой.

