Шевченко и Селезнев – рекордсмены по голам в полуфиналах еврокубков

Уже завтра состоится первый полуфинальный матч Лиги конференций сезона 2025/26, в котором донецкий Шахтер сыграет против Кристал Пэлас.

Как уже сообщалось, это станет 7-м полуфиналом в еврокубках для украинских команд во времена независимости Украины.

Сегодня вспомним всех футболистов, отмечавшихся голами за украинские клубы на данной стадии еврокубков.

Рекордсменами по количеству голов в полуфиналах являются Андрей Шевченко и Евгений Селезнев, в активе которых по 2 забитых мяча.

Шевченко отличился дважды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов 1999 года против Баварии, а Селезнев забил по голу в обоих поединках против Наполи в 2015 году в Лиге Европы.

Все авторы забитых мячей в составе украинских команд в полуфиналах еврокубков (во времена независимости Украины)