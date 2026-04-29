29 апреля 2026, 13:12 |
Шевченко и Селезнев – рекордсмены по голам в полуфиналах еврокубков

Вспомним авторов всех голов, забитых игроками украинских команд в полуфиналах еврокубков

Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Селезнев

Уже завтра состоится первый полуфинальный матч Лиги конференций сезона 2025/26, в котором донецкий Шахтер сыграет против Кристал Пэлас.

Как уже сообщалось, это станет 7-м полуфиналом в еврокубках для украинских команд во времена независимости Украины.

Сегодня вспомним всех футболистов, отмечавшихся голами за украинские клубы на данной стадии еврокубков.

Рекордсменами по количеству голов в полуфиналах являются Андрей Шевченко и Евгений Селезнев, в активе которых по 2 забитых мяча.

Шевченко отличился дважды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов 1999 года против Баварии, а Селезнев забил по голу в обоих поединках против Наполи в 2015 году в Лиге Европы.

Все авторы забитых мячей в составе украинских команд в полуфиналах еврокубков (во времена независимости Украины)

  • Андрей Шевченко (1999, ЛЧ, Динамо, против Баварии)
  • Андрей Шевченко (1999, ЛЧ, Динамо, против Баварии)
  • Виталий Косовский (1999, ЛЧ, Динамо, против Баварии)
  • Дмитрий Чигринский (автогол, 2009, КУ, Динамо, против Шахтера)
  • Фернандиньо (2009, КУ, Шахтер, против Динамо)
  • Жадсон (2009, КУ, Шахтер, против Динамо)
  • Исмаэль Бангура (2009, КУ, Динамо, против Шахтера)
  • Илсиньо (2009, КУ, Шахтер, против Динамо)
  • Евгений Селезнев (2015, ЛЕ, Днепр, против Наполи)
  • Евгений Селезнев (2015, ЛЕ, Днепр, против Наполи)
  • Марлос (2016, ЛЕ, Шахтер, против Севилии)
  • Тарас Степаненко (2016, ЛЕ, Шахтер, против Севильи)
  • Эдуардо (2016, ЛЕ, Шахтер, против Севильи)
