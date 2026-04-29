Шевченко и Селезнев – рекордсмены по голам в полуфиналах еврокубков
Вспомним авторов всех голов, забитых игроками украинских команд в полуфиналах еврокубков
Уже завтра состоится первый полуфинальный матч Лиги конференций сезона 2025/26, в котором донецкий Шахтер сыграет против Кристал Пэлас.
Как уже сообщалось, это станет 7-м полуфиналом в еврокубках для украинских команд во времена независимости Украины.
Сегодня вспомним всех футболистов, отмечавшихся голами за украинские клубы на данной стадии еврокубков.
Рекордсменами по количеству голов в полуфиналах являются Андрей Шевченко и Евгений Селезнев, в активе которых по 2 забитых мяча.
Шевченко отличился дважды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов 1999 года против Баварии, а Селезнев забил по голу в обоих поединках против Наполи в 2015 году в Лиге Европы.
Все авторы забитых мячей в составе украинских команд в полуфиналах еврокубков (во времена независимости Украины)
- Андрей Шевченко (1999, ЛЧ, Динамо, против Баварии)
- Андрей Шевченко (1999, ЛЧ, Динамо, против Баварии)
- Виталий Косовский (1999, ЛЧ, Динамо, против Баварии)
- Дмитрий Чигринский (автогол, 2009, КУ, Динамо, против Шахтера)
- Фернандиньо (2009, КУ, Шахтер, против Динамо)
- Жадсон (2009, КУ, Шахтер, против Динамо)
- Исмаэль Бангура (2009, КУ, Динамо, против Шахтера)
- Илсиньо (2009, КУ, Шахтер, против Динамо)
- Евгений Селезнев (2015, ЛЕ, Днепр, против Наполи)
- Евгений Селезнев (2015, ЛЕ, Днепр, против Наполи)
- Марлос (2016, ЛЕ, Шахтер, против Севилии)
- Тарас Степаненко (2016, ЛЕ, Шахтер, против Севильи)
- Эдуардо (2016, ЛЕ, Шахтер, против Севильи)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир во втором по счету дивизионе
Контрольно-дисциплинарный комитет наказал шесть представителей Премьер-лиги после 24-го тура