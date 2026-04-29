Определены лучший тренер и игрок 25-го тура после безумной победы Динамо
Признание получили наставник «бело-синих» Игорь Костюк и вингер «Кривбасса» Глейкер Мендоса
Украинская Премьер-лига продолжает отмечать героев сезона 2025/26 и составила символическую сборную 25-го тура чемпионата, а также назвала лучшего футболиста и лучшего тренера.
Лучшим тренером тура почти единодушным решением коллектива из 37 экспертов был признан Игорь Костюк («Динамо»), подопечным которого удалось создать исторический камбек и победить «Кривбасс» (6:5), уступая со счетом 1:4.
За всю историю чемпионата Украины это лишь третий случай, когда команда, уступавшая с разницей в три мяча, вырывала победу. В топ-3 вошли Виктор Скрипник («Заря» одолела «Верес» – 2:0) и Франсиско Фернандес («Карпаты» увеличили беспроигрышную серию до семи матчей и победили во львовском дербе «Рух» – 3:0).
Звание лучшего футболиста тура также почти единодушно было отдано автору четырех голов в ворота «Динамо» – Глейкеру Мендосе («Кривбасс»), хотя его стараний и не хватило для победы.
В топ-5 также вошли Андрей Ярмоленко (Динамо), Виталий Буяльский (Динамо), Эдуард Сарапий (Полесье), а Максим Задерака (Кривбасс) и Ардит Тахири (Колос) разделили 5-6 места.
Символическая сборная 24-го тура Украинской Премьер-лиги:
Вратарь: Александр Сапутин («Заря»)
Защитники: Иракли Азаров («Шахтер»), Жан Педросо («Карпаты»), Эдуард Сарапий («Полесье»), Илья Крупский («Металлист 1925»)
Полузащитники: Глейкер Мендоса (Кривбасс»), Виталий Буяльский («Динамо»), Артур Рябов (ЛНЗ), Максим Задерака («Кривбасс»), Андрей Ярмоленко («Динамо»)
Нападающий: Ардит Тахири («Колос»)
Главный тренер: Игорь Костюк («Динамо»)
Резерв: Назар Домчак («Карпаты»), Олег Билык («Эпицентр»), Денис Мирошниченко («Карпаты»), Андрей Понедельник («Колос»), Мигел Кампуш («Александрия»), Александр Андриевский («Полесье»), Амбросий Чачуа («Карпаты»), Роман Вантух («Заря»), Питер Итодо («Металлист 1925») и Матвей Пономаренко (Динамо).
