Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Определены лучший тренер и игрок 25-го тура после безумной победы Динамо
Украина. Премьер лига
29 апреля 2026, 13:13 |
877
0

Признание получили наставник «бело-синих» Игорь Костюк и вингер «Кривбасса» Глейкер Мендоса

ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Украинская Премьер-лига продолжает отмечать героев сезона 2025/26 и составила символическую сборную 25-го тура чемпионата, а также назвала лучшего футболиста и лучшего тренера.

Лучшим тренером тура почти единодушным решением коллектива из 37 экспертов был признан Игорь Костюк («Динамо»), подопечным которого удалось создать исторический камбек и победить «Кривбасс» (6:5), уступая со счетом 1:4.

За всю историю чемпионата Украины это лишь третий случай, когда команда, уступавшая с разницей в три мяча, вырывала победу. В топ-3 вошли Виктор Скрипник («Заря» одолела «Верес» – 2:0) и Франсиско Фернандес («Карпаты» увеличили беспроигрышную серию до семи матчей и победили во львовском дербе «Рух» – 3:0).

Звание лучшего футболиста тура также почти единодушно было отдано автору четырех голов в ворота «Динамо» – Глейкеру Мендосе («Кривбасс»), хотя его стараний и не хватило для победы.

В топ-5 также вошли Андрей Ярмоленко (Динамо), Виталий Буяльский (Динамо), Эдуард Сарапий (Полесье), а Максим Задерака (Кривбасс) и Ардит Тахири (Колос) разделили 5-6 места.

Символическая сборная 24-го тура Украинской Премьер-лиги:

Вратарь: Александр Сапутин («Заря»)

Защитники: Иракли Азаров («Шахтер»), Жан Педросо («Карпаты»), Эдуард Сарапий («Полесье»), Илья Крупский («Металлист 1925»)

Полузащитники: Глейкер Мендоса (Кривбасс»), Виталий Буяльский («Динамо»), Артур Рябов (ЛНЗ), Максим Задерака («Кривбасс»), Андрей Ярмоленко («Динамо»)

Нападающий: Ардит Тахири («Колос»)

Главный тренер: Игорь Костюк («Динамо»)

Резерв: Назар Домчак («Карпаты»), Олег Билык («Эпицентр»), Денис Мирошниченко («Карпаты»), Андрей Понедельник («Колос»), Мигел Кампуш («Александрия»), Александр Андриевский («Полесье»), Амбросий Чачуа («Карпаты»), Роман Вантух («Заря»), Питер Итодо («Металлист 1925») и Матвей Пономаренко (Динамо).

По теме:
Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем