Кварацхелия стал рекордсменом ПСЖ по результативным действиям в сезоне ЛЧ
Грузин превзошел достижение Усмана Дембеле, установленное в прошлом сезоне
Грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия установил новый рекорд ПСЖ по количеству результативных действий в одном сезоне Лиги чемпионов.
В первом полуфинальном матче сезона 2025/26 против Баварии грузин оформил дубль.
Теперь в активе Кварацхелии 15 результативных действий в текущем сезоне ЛЧ: 10 голов и 5 ассистов.
Этот результат превзошел достижение Усмана Дембеле (14), установленное в прошлом сезоне 2024/25.
Игроки ПСЖ с наибольшим количеством результативных действий в одном сезоне Лиги чемпионов
- 15 – Хвича Кварацхелия (2025/26)
- 14 – Усман Дембеле (2024/25)
Результативные действия Хвичи Кварацхелии в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26
- ПСЖ – два гола
- Ливерпуль – ассист
- Ливерпуль – гол
- Челси – гол
- Челси – два гола и ассист
- Монако – гол
- Ньюкасл Юнайтед – ассист
- Спортинг – гол
- Тоттенхэм Хотспур – ассист.
- Байер – гол и ассист
- Аталанта – гол
Most goal involvements in a single Champions League campaign for PSG:— Squawka (@Squawka) April 28, 2026
◉ 15 - Khvicha Kvaratskhelia (25/26) 🆕
◎ 14 - Ousmane Dembélé (24/25)
The record has been broken. 👀 pic.twitter.com/ZL89M1sLFo
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир во втором по счету дивизионе
Артем опубликовал пост в telegram