Кварацхелия стал рекордсменом ПСЖ по результативным действиям в сезоне ЛЧ

Грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия установил новый рекорд ПСЖ по количеству результативных действий в одном сезоне Лиги чемпионов.

В первом полуфинальном матче сезона 2025/26 против Баварии грузин оформил дубль.

Теперь в активе Кварацхелии 15 результативных действий в текущем сезоне ЛЧ: 10 голов и 5 ассистов.

Этот результат превзошел достижение Усмана Дембеле (14), установленное в прошлом сезоне 2024/25.

Игроки ПСЖ с наибольшим количеством результативных действий в одном сезоне Лиги чемпионов

15 – Хвича Кварацхелия (2025/26)

14 – Усман Дембеле (2024/25)

Результативные действия Хвичи Кварацхелии в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26

ПСЖ – два гола

Ливерпуль – ассист

Ливерпуль – гол

Челси – гол

Челси – два гола и ассист

Монако – гол

Ньюкасл Юнайтед – ассист

Спортинг – гол

Тоттенхэм Хотспур – ассист.

Байер – гол и ассист

Аталанта – гол