Лига чемпионов
29 апреля 2026, 12:52 | Обновлено 29 апреля 2026, 12:53
472
0

Кварацхелия стал рекордсменом ПСЖ по результативным действиям в сезоне ЛЧ

Грузин превзошел достижение Усмана Дембеле, установленное в прошлом сезоне

29 апреля 2026, 12:52 | Обновлено 29 апреля 2026, 12:53
472
0
Кварацхелия стал рекордсменом ПСЖ по результативным действиям в сезоне ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия установил новый рекорд ПСЖ по количеству результативных действий в одном сезоне Лиги чемпионов.

В первом полуфинальном матче сезона 2025/26 против Баварии грузин оформил дубль.

Теперь в активе Кварацхелии 15 результативных действий в текущем сезоне ЛЧ: 10 голов и 5 ассистов.

Этот результат превзошел достижение Усмана Дембеле (14), установленное в прошлом сезоне 2024/25.

Игроки ПСЖ с наибольшим количеством результативных действий в одном сезоне Лиги чемпионов

  • 15 – Хвича Кварацхелия (2025/26)
  • 14 – Усман Дембеле (2024/25)

Результативные действия Хвичи Кварацхелии в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26

  • ПСЖ – два гола
  • Ливерпуль – ассист
  • Ливерпуль – гол
  • Челси – гол
  • Челси – два гола и ассист
  • Монако – гол
  • Ньюкасл Юнайтед – ассист
  • Спортинг – гол
  • Тоттенхэм Хотспур – ассист.
  • Байер – гол и ассист
  • Аталанта – гол
