ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер, ЛНЗ и еще четыре клуба получили наказание от УАФ

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наказал луганскую «Зарю», черкасский ЛНЗ, львовский «Рух», донецкий «Шахтер», криворожский «Кривбасс» и «Александрию» после матчей 24-го тура Премьер-лиги.

Рассмотрены материалы о ненадлежащем поведении болельщиков ФК «Заря» Луганск во время матча 24-го тура ФК «Динамо» Киев – ФК «Заря» Луганск, который состоялся 17 апреля 2026 года.

КДК обязал ФК «Заря» заплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен (за повторное осуществление болельщиками скандирований нецензурного, оскорбительного характера в адрес арбитра матча).

Рассмотрены материалы о ненадлежащем поведении болельщиков ФК «ЛНЗ» Черкассы во время матча 24-го тура ФК «Колос» Ковалевка – ФК «ЛНЗ» Черкассы, который состоялся 18 апреля 2026 года.

КДК обязал ФК «ЛНЗ» заплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за осуществление болельщиками скандирований нецензурного, оскорбительного характера в адрес арбитра матча).

Рассмотрены материалы о возможном нарушении регламентных норм ФК «Рух» Львов во время матча 24-го тура ФК «Кривбасс» Кривой Рог – ФК «Рух» Львов, который состоялся 19 апреля 2026 года.

КДК обязал ФК «Рух» Львов заплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за повторное несоблюдение требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно по эвакуации команды в укрытие при объявлении сигнала).

Рассмотрены материалы о матче 24-го тура ФК «Шахтер» Донецк – ФК «Полесье» Житомир, который состоялся 20 апреля 2026 года.

КДК применил к ФК «Шахтер» санкцию в виде предупреждения (за задержку начала матча).

Рассмотрены материалы о ненадлежащем поведении болельщиков ФК «Кривбасс» Кривой Рог во время матча 24-го тура ФК «Кривбасс» Кривой Рог – ФК «Рух» Львов, который состоялся 19 апреля 2026 года.

КДК обязал ФК «Кривбасс» заплатить обязательный денежный взнос в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) гривен (за использование болельщиками пиротехнических средств).

Рассмотрены материалы о ненадлежащем поведении болельщиков ФК «Александрия» во время матча 24-го тура ФК «Александрия» – ФК «Верес» Ровно, который состоялся 20 апреля 2026 года.

КДК обязал ФК «Александрия» заплатить обязательный денежный взнос в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) гривен (за повторное осуществление болельщиками скандирований нецензурного характера).