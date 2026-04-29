Реал составил список из восьми футболистов, которые покинут мадридский клуб

Мадридский «Реал» планирует кадровую революцию – испанский клуб определил список из восьми футболистов, которые с высокой вероятностью уйдут после завершеняи сезона.

«Мадрид уже смирился с тем, что сезон закончится без крупных титулов. Для «Реала» такие неутешительные результаты почти всегда имеют серьезные последствия», – сообщил источник.

В список тех, кто имеет призрачные шансы остаться в составе королевского клуба, вошли:

защитник Давид Алаба (станет свободным агентом)

защитник Дани Карвахаль (станет свободным агентом)

защитник Рауль Асенсио

защитник Фран Гарсия

полузащитник Эдуардо Камавинга

полузащитник Дани Себальос

вингер Франко Мастантуоно (рассматривается аренда)

форвард Гонсало Гарсия (рассматривается аренда)

Мадридский клуб под руководством Альваро Арбелоа прекратил борьбу на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, дважды потерпев поражения от мюнхенской «Баварии».

В чемпионате «Реал» набрал 74 балла и разместился на второй позиции. Отставание от лидера – «Барселоны» – составляет 11 пунктов за пять туров до завершения сезона.