29 апреля 2026, 11:51 | Обновлено 29 апреля 2026, 11:52
1817
3

Реал составил список из восьми футболистов, которые покинут мадридский клуб

Под угрозой – Алаба, Карвахаль, Асенсио, Гарсия, Камавинга, Себальос, Гонсало и Мастантуоно

29 апреля 2026, 11:51 | Обновлено 29 апреля 2026, 11:52
1817
3 Comments
Реал составил список из восьми футболистов, которые покинут мадридский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Мадридский «Реал» планирует кадровую революцию – испанский клуб определил список из восьми футболистов, которые с высокой вероятностью уйдут после завершеняи сезона.

«Мадрид уже смирился с тем, что сезон закончится без крупных титулов. Для «Реала» такие неутешительные результаты почти всегда имеют серьезные последствия», – сообщил источник.

В список тех, кто имеет призрачные шансы остаться в составе королевского клуба, вошли:

  • защитник Давид Алаба (станет свободным агентом)
  • защитник Дани Карвахаль (станет свободным агентом)
  • защитник Рауль Асенсио
  • защитник Фран Гарсия
  • полузащитник Эдуардо Камавинга
  • полузащитник Дани Себальос
  • вингер Франко Мастантуоно (рассматривается аренда)
  • форвард Гонсало Гарсия (рассматривается аренда)

Мадридский клуб под руководством Альваро Арбелоа прекратил борьбу на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, дважды потерпев поражения от мюнхенской «Баварии».

В чемпионате «Реал» набрал 74 балла и разместился на второй позиции. Отставание от лидера – «Барселоны» – составляет 11 пунктов за пять туров до завершения сезона.

Николай Тытюк Источник: Bernabéu Digital
Ну з більшою частиною списку зрозуміло. Але як же любить Реал витерти ноги об тих, хто грав за них по 15-20 років. Свого часу вони так само Касільяса виперли, типу ти вільний агент, йди догравай де хочеш. Так і з Карвахалем зараз буде. Гидотна риса цього клубу.
От так. Лунін недоторканий.😀
