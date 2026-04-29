Реал составил список из восьми футболистов, которые покинут мадридский клуб
Под угрозой – Алаба, Карвахаль, Асенсио, Гарсия, Камавинга, Себальос, Гонсало и Мастантуоно
Мадридский «Реал» планирует кадровую революцию – испанский клуб определил список из восьми футболистов, которые с высокой вероятностью уйдут после завершеняи сезона.
«Мадрид уже смирился с тем, что сезон закончится без крупных титулов. Для «Реала» такие неутешительные результаты почти всегда имеют серьезные последствия», – сообщил источник.
В список тех, кто имеет призрачные шансы остаться в составе королевского клуба, вошли:
- защитник Давид Алаба (станет свободным агентом)
- защитник Дани Карвахаль (станет свободным агентом)
- защитник Рауль Асенсио
- защитник Фран Гарсия
- полузащитник Эдуардо Камавинга
- полузащитник Дани Себальос
- вингер Франко Мастантуоно (рассматривается аренда)
- форвард Гонсало Гарсия (рассматривается аренда)
Мадридский клуб под руководством Альваро Арбелоа прекратил борьбу на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, дважды потерпев поражения от мюнхенской «Баварии».
В чемпионате «Реал» набрал 74 балла и разместился на второй позиции. Отставание от лидера – «Барселоны» – составляет 11 пунктов за пять туров до завершения сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парижане и мюнхенцы устроили настоящее голевое зрелище, забив на двоих девять голов
Нужно выиграть ещё два матча