  Усиление под УПЛ. Буковина планирует подписать 6-7 новичков
Украина. Первая лига
29 апреля 2026, 11:23 | Обновлено 29 апреля 2026, 11:24
Усиление под УПЛ. Буковина планирует подписать 6-7 новичков

В Черновцах работают над усилением состава

29 апреля 2026, 11:23 | Обновлено 29 апреля 2026, 11:24
По имеющейся информации, «Буковина», досрочно завоевавшая путевку в УПЛ, в межсезонье планирует укрепить свои ряды 6-7 новичками.

Сейчас ближе к переезду в Черновцы находится 31-летний полузащитник Максим Задерака, у которого истекает контракт с «Кривбассом» 30 июня. Еще с несколькими потенциальными новобранцами ведутся переговоры.

Как стало известно Sport.ua, появившаяся в прессе информация о том, что «Буковина» проявляет интерес к полузащитнику «Карпат» Илье Кваснице, не соответствует действительности. Прежде всего потому, что черновицкая команда в своей селекции делает ставку ка приглашение свободных агентов, а Квасница, кстати, воспитанник буковинского футбола, связан соглашением с «Карпатами» до 30 июня 2028 года.

Популярный портал Transfermarkt оценивает его в 1 миллион 200 тысяч евро. Поэтому даже аренда этого игрока для «Буковины» пока экономически нецелесообразна.

Андрей Писаренко
