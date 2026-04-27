Лидер Буковины рассказал о победе над Нивой

Один из ведущих игроков перволиговой «Буковины», полузащитник Виталий Дахновский, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал, почему так тяжело далась его команде победа в поединке 25 тура с тернопольской «Нивой» - 1:0.

«Футболисты «Нивы» уже с первых минут не скрывали, что будут очень довольны, если вернутся из Черновцов хотя бы с одним очком. Они, прежде всего, позаботились о насыщенной защите.

Поскольку по разным причинам отсутствовали наши основные нападающие Олег Кожушко и Максим Войтиховский, то роль «наконечника» была доверена мне. Гости организованно оборонялись и пробиться на ударную позицию было сложно.

Когда же футболисты «Нивы» остались в меньшинстве, они еще более сконцентрированно начали действовать возле своих владений. К тому же на высоте был их вратарь Илья Ольховый. И все же, если бы мы играли в завершающей стадии атаки более креативно, то еще в первом тайме могли, как говорится, закрыть игру. Ведь часто угрожали воротам «Нивы». И все же были вознаграждены под занавес поединка, когда Виталий Груша умело сыграл на добивании. Будем стараться в следующем матче с «Подольем» гарантировать себе первое место».

Ранее наставник "Буковины" прокомментировал результат матча с тернопольской "Нивой".