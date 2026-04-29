Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Бол-бой ПСЖ откровенно поиздевался над Нойером
Лига чемпионов
29 апреля 2026, 10:33 |
ВИДЕО. Бол-бой ПСЖ откровенно поиздевался над Нойером

Парень демонстративно отказался подать мяч вратарю

Getty Images/Global Images Ukraine

40-летний вратарь «Баварии» Мануэль Нойер столкнулся с проявлением неуважения со стороны одного из боли-боев на выездном матче полуфинала Лиги чемпионов против ПСЖ (4:5).

Во время одного из эпизодов воспитанник парижан демонстративно отказался отдавать мяч вратарю, когда тот пытался ввести его в игру. Инцидент попал на камеру. На опубликованных кадрах видно, что Нойер несколько раз просил у подростка мяч, но тот, наоборот, отошел назад и пренебрежительно кивнул головой.

По правилам, болельщикам запрещается умышленно удерживать или прятать мяч для затягивания времени. Систематические нарушения могут стать поводом для санкций со стороны арбитра или УЕФА.

Ответный матч полуфинала ЛЧ между «Баварией» и ПСЖ состоится 6 мая в Мюнхене.

Мануэль Нойер Бавария ПСЖ Лига чемпионов
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем