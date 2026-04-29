ВИДЕО. Бол-бой ПСЖ откровенно поиздевался над Нойером

40-летний вратарь «Баварии» Мануэль Нойер столкнулся с проявлением неуважения со стороны одного из боли-боев на выездном матче полуфинала Лиги чемпионов против ПСЖ (4:5).

Во время одного из эпизодов воспитанник парижан демонстративно отказался отдавать мяч вратарю, когда тот пытался ввести его в игру. Инцидент попал на камеру. На опубликованных кадрах видно, что Нойер несколько раз просил у подростка мяч, но тот, наоборот, отошел назад и пренебрежительно кивнул головой.

По правилам, болельщикам запрещается умышленно удерживать или прятать мяч для затягивания времени. Систематические нарушения могут стать поводом для санкций со стороны арбитра или УЕФА.

Ответный матч полуфинала ЛЧ между «Баварией» и ПСЖ состоится 6 мая в Мюнхене.