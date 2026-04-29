Во Франции назвали худшего игрока ПСЖ, который провалил матч с Баварией

Защитник французского ПСЖ Маркиньос был назван худшим игроком в составе парижского клуба в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против немецкой «Баварии» (5:4).

Бразильский футболист вышел в стартовом составе, однако допустил несколько критических ошибок и получил предупреждение уже на 12-й минуте встречи. Французская пресса осталась недовольна игрой Маркиньоса:

«Это был тяжелый вечер для защитника, хотя на это и были веские причины. Он нарушил правила против Диаса и получил наказание слишком рано, на 12-й минуте. Ему приходилось играть с дамокловым мечом над головой, и это было заметно.

Капитан регулярно испытывал трудности во время атак «Баварии». Он недостаточно хорошо оборонялся когда забивал Олисе, а потом снова провалился, позволив забить Луису Диасу.

Из положительных моментов: защитник выбил мяч с линии ворот после того, как Сафонов отразил опасный удар на 20-й минуте», – отметили во Франции.