  4. Во Франции назвали худшего игрока ПСЖ, который провалил матч с Баварией
29 апреля 2026, 10:27
Во Франции назвали худшего игрока ПСЖ, который провалил матч с Баварией

Маркиньос сделал несколько критических ошибок в полуфинале Лиги чемпионов

Защитник французского ПСЖ Маркиньос был назван худшим игроком в составе парижского клуба в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против немецкой «Баварии» (5:4).

Бразильский футболист вышел в стартовом составе, однако допустил несколько критических ошибок и получил предупреждение уже на 12-й минуте встречи. Французская пресса осталась недовольна игрой Маркиньоса:

«Это был тяжелый вечер для защитника, хотя на это и были веские причины. Он нарушил правила против Диаса и получил наказание слишком рано, на 12-й минуте. Ему приходилось играть с дамокловым мечом над головой, и это было заметно.

Капитан регулярно испытывал трудности во время атак «Баварии». Он недостаточно хорошо оборонялся когда забивал Олисе, а потом снова провалился, позволив забить Луису Диасу.

Из положительных моментов: защитник выбил мяч с линии ворот после того, как Сафонов отразил опасный удар на 20-й минуте», – отметили во Франции.

Николай Тытюк Источник: Footmercato
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Лидер Эпицентра нашел способ избежать вылета из УПЛ
Комментарии 2
Як? Не Забарний?
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
