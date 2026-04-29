  4. Лидер Эпицентра нашел способ избежать вылета из УПЛ
29 апреля 2026, 09:54
Лидер Эпицентра нашел способ избежать вылета из УПЛ

Нужно выиграть ещё два матча

26-летний капитан «Эпицентра» Александр Климец оценил перспективы команды в финале сезона. За пять туров до окончания чемпионата команда Сергея Нагорняка занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ. От зоны плей-офф «строителей» отделяют всего четыре очка.

Лидер «Эпицентра» признался, что регулярно следит за положением команды в таблице. Он отметил, что в нижней части турнирной таблицы находятся команды примерно одного уровня, поэтому все будет решать исход конкретных матчей.

«Кто лучше сыграет, тот и останется в элите. Нам нужно выиграть два следующих матча, чтобы вздохнуть с облегчением. Если мы это сделаем, будем лучше контролировать ситуацию и психологически станет легче», – пояснил Климец.

Следующие два матча в УПЛ «Эпицентр» сыграет против «Вереса» и «Оболони» на выезде 2 и 9 мая соответственно.

