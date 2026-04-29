  4. ЭДЕГОР: «Это всегда будет со мной, с этим нужно жить»
29 апреля 2026, 08:50 | Обновлено 29 апреля 2026, 08:52
ЭДЕГОР: «Это всегда будет со мной, с этим нужно жить»

Капитан «Арсенала» хочет избавиться от проклятия «вечного второго»

Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился своим мнением о перспективах команды в Лиге чемпионов накануне первого полуфинального матча турнира против мадридского «Атлетико».

«Канониры» еще ни разу не выигрывали Лигу чемпионов, в прошлом сезоне они уступили ПСЖ на стадии полуфинала. Последние три года команда также финишировала второй в АПЛ. Эдегор признался, что давление из-за предыдущих неудач у него все же присутствует.

«Это всегда будет со мной, пока мы не выиграем. С этим нужно жить, нам нужно извлекать опыт и уроки и использовать их с пользой. Это часть футбола и нашего пути», — пояснил он.

Полузащитник «Арсенала» призвал команду жить настоящим моментом. Он обратил внимание на неплохие шансы лондонцев на победу, как на евроарене, так и в национальном чемпионате.

Первый матч полуфинала ЛЧ «Атлетико» – «Арсенал» пройдет в Мадриде сегодня, 29 апреля. Начало встречи – в 22:00.

