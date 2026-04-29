Игрок ПСЖ предупредил Баварию после безумного матча в Лиге чемпионов
Лукас Эрнандес заявил, что игроки поедут в Мюнхен за победой
Защитник ПСЖ Лукас Эрнандес поделился эмоциями после безумной перестрелки с Баварией (5:4) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
«Думаю, для всех болельщиков, смотревших эту игру – как парижан, так и болельщиков «Баварии» – это был исключительный матч с невероятной интенсивностью, множеством моментов и голов.
Это был невероятный матч, завершившийся нашей победой. Но теперь нам нужно выиграть ответный матч в Мюнхене.
Мы знаем, что сегодня показали отличную игру. Хотя это было нелегко, мы одержали победу. Теперь мы отправляемся туда с намерением играть так же, атаковать и снова победить», – сказал защитник.
Ответный матч между Баварией и ПСЖ запланирован на среду, 6 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
