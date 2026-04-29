Лидер ПСЖ выступил с заявлением после безумного матча с Баварией

29 апреля 2026, 07:26 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Лидер ПСЖ Усман Дембеле поделился эмоциями после безумной перестрелки с Баварией (5:4) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Две большие команды, которые атакуют и не спрашивают лишнего. Это полуфинал Лиги чемпионов. Мы довольны результатом, хотя при счете 5:2 немного перестали играть. Не хватило всего понемногу.

Это был невероятный матч. Мы поедем в Мюнхен, чтобы выиграть и выйти дальше. Мы не будем менять нашу философию: будем атаковать и они будут атаковать», – сказал Дембеле.

Ответный матч между Баварией и ПСЖ запланирован на среду, 6 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Олег Вахоцкий Источник: RMC Sport
