МАРКИНЬОС: «Мы разочарованы»

29 апреля 2026, 01:17
Центральный защитник парижского «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал победу над мюнхенской «Баварией» (5:4) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов:

«Каждый футбольный болельщик обожает такие матчи. Это была сумасшедшая игра: две команды, играющие в похожем стиле – агрессивно и интенсивно. Мы очень рады, что нам удалось одержать победу.

Мы разочарованы пропущенными голами, но все еще имеем преимущество в один мяч. Нам нужно будет выйти на поле с правильным настроем. Мы очень довольны качеством забитых голов.

Думаю, на следующей неделе будет такая же сумасшедшая игра, две команды, которые хотят забивать. Нам нужно выйти на поле с таким же настроем и характером, чтобы мы смогли проделать такую же замечательную работу. Нам нужно приложить много усилий, чтобы выиграть. Нам нужно отдохнуть, потому что эта игра нас утомила».

Ответный матч запланирован на 6 мая, начало в 22:00 по киевскому времени.

Дмитрий Вус Источник: BBC
