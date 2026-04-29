Лига чемпионов29 апреля 2026, 00:16 | Обновлено 29 апреля 2026, 00:21
98
0
Холанд двумя словами отреагировал на феерический матч ПСЖ – Бавария
Эрлинг получил удовольствие от такого полуфинала ЛЧ
Форвард английского клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал фееричный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией».
Команды устроили голевую перестрелку на «Парк де Пренс», забив на двоих девять мячей. Победителем встречи стали парижане – 5:4.
Холанд следил за ходом матча из дома, восхищаясь темпом и реализацией моментов.
«Это футбол», – коротко заявил Эрлинг.
Erling Haaland: “This is football”. 📲👏🏼 pic.twitter.com/9yWDE9HAIy— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026
