Лига чемпионов29 апреля 2026, 00:32 | Обновлено 29 апреля 2026, 00:33
Матч ПСЖ – Бавария стал одним из самых результативных в истории ЛЧ
Только в 4 поединках в истории турнира было забито больше голов
29 апреля 2026, 00:32 | Обновлено 29 апреля 2026, 00:33
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона 2025/26 между ПСЖ и Баварией стал одним из самых результативных в истории турнира.
В матче было забито 9 голов (5:4 — победа ПСЖ).
Лишь в 4 матчах в истории Лиги чемпионов было забито большее количество голов: Боруссия Дортмунд – Легия (12, 2016), Бавария – Динамо Загреб (11, 2024), Монако – Депортиво (11, 2003) и Барселона – Бавария (10, 2020).
Матчи с наибольшим количеством забитых мячей в истории Лиги чемпионов:
- 12 – 2016, Боруссия Дортмунд – Легия – 8:4
- 11 – 2024, Бавария – Динамо Загреб – 9:2
- 11 – 2003, Монако – Депортиво – 8:3
- 10 – 2020, Барселона – Бавария – 2:8
- 9 – 2026, ПСЖ – Бавария – 5:4
- 9 – 2026, Барселона – Ньюкасл Юнайтед – 7:2
- 9 – 2025, Бенфика – Барселона – 4:5
- 9 – 2025, Байер – ПСЖ – 2:7
- 9 – 2022, ПСЖ – Маккаби Хайфа – 7:2
- 9 – 2021, Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 6:3
- 9 – 2019, Тоттенхэм Хотспур – Бавария – 2:7
- 9 – 2008, Вильярреал – Ольборг – 6:3
- 9 – 2005, Лион – Вердер – 7:2
- 9 – 2000, ПСЖ – Русенборг – 7:2
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 апреля 2026, 07:46 11
Ребров отказался от предложения
Теннис | 28 апреля 2026, 11:49 3
Марта в столице Испании уже прошла Путинцеву, Пегулу и Макнелли; далее – Носкова
Футбол | 29.04.2026, 01:32
Футбол | 28.04.2026, 07:02
Футбол | 28.04.2026, 23:59
Комментарии 0
Популярные новости
27.04.2026, 01:32 2
27.04.2026, 21:29 34
27.04.2026, 13:22 1
27.04.2026, 23:59 1
27.04.2026, 09:28 4
28.04.2026, 16:01 3
27.04.2026, 14:37 3
27.04.2026, 08:53 1