Матч ПСЖ – Бавария стал одним из самых результативных в истории ЛЧ

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона 2025/26 между ПСЖ и Баварией стал одним из самых результативных в истории турнира.

В матче было забито 9 голов (5:4 — победа ПСЖ).

Лишь в 4 матчах в истории Лиги чемпионов было забито большее количество голов: Боруссия Дортмунд – Легия (12, 2016), Бавария – Динамо Загреб (11, 2024), Монако – Депортиво (11, 2003) и Барселона – Бавария (10, 2020).

Матчи с наибольшим количеством забитых мячей в истории Лиги чемпионов: