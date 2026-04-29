  4. Матч ПСЖ – Бавария стал одним из самых результативных в истории ЛЧ
Лига чемпионов
29 апреля 2026, 00:32 | Обновлено 29 апреля 2026, 00:33
Только в 4 поединках в истории турнира было забито больше голов

Getty Images/Global Images Ukraine

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона 2025/26 между ПСЖ и Баварией стал одним из самых результативных в истории турнира.

В матче было забито 9 голов (5:4 — победа ПСЖ).

Лишь в 4 матчах в истории Лиги чемпионов было забито большее количество голов: Боруссия Дортмунд – Легия (12, 2016), Бавария – Динамо Загреб (11, 2024), Монако – Депортиво (11, 2003) и Барселона – Бавария (10, 2020).

Матчи с наибольшим количеством забитых мячей в истории Лиги чемпионов:

  • 12 – 2016, Боруссия Дортмунд – Легия – 8:4
  • 11 – 2024, Бавария – Динамо Загреб – 9:2
  • 11 – 2003, Монако – Депортиво – 8:3
  • 10 – 2020, Барселона – Бавария – 2:8
  • 9 – 2026, ПСЖ – Бавария – 5:4
  • 9 – 2026, Барселона – Ньюкасл Юнайтед – 7:2
  • 9 – 2025, Бенфика – Барселона – 4:5
  • 9 – 2025, Байер – ПСЖ – 2:7
  • 9 – 2022, ПСЖ – Маккаби Хайфа – 7:2
  • 9 – 2021, Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 6:3
  • 9 – 2019, Тоттенхэм Хотспур – Бавария – 2:7
  • 9 – 2008, Вильярреал – Ольборг – 6:3
  • 9 – 2005, Лион – Вердер – 7:2
  • 9 – 2000, ПСЖ – Русенборг – 7:2
По теме:
МАРКИНЬОС: «Мы разочарованы»
«Это была ошибка». Энрике объяснил, как ПСЖ растерял перевес над Баварией
ПСЖ или Бавария? Кейн ответил, кто выйдет в финал Лиги чемпионов
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Футбол | 28 апреля 2026, 07:46 11
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт

Ребров отказался от предложения

Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
Теннис | 28 апреля 2026, 11:49 3
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта

Марта в столице Испании уже прошла Путинцеву, Пегулу и Макнелли; далее – Носкова

Большой шок для Лионеля Месси. Реал выбрал нового главного тренера
Футбол | 29.04.2026, 01:32
Большой шок для Лионеля Месси. Реал выбрал нового главного тренера
Большой шок для Лионеля Месси. Реал выбрал нового главного тренера
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Футбол | 28.04.2026, 07:02
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Сетка плей-офф ЛЧ. Битва грандов: ПСЖ и Бавария выдали сумасшедший матч
Футбол | 28.04.2026, 23:59
Сетка плей-офф ЛЧ. Битва грандов: ПСЖ и Бавария выдали сумасшедший матч
Сетка плей-офф ЛЧ. Битва грандов: ПСЖ и Бавария выдали сумасшедший матч
Популярные новости
У английского гранда готовы снять 60 очков и отправить в Чемпионшип
У английского гранда готовы снять 60 очков и отправить в Чемпионшип
27.04.2026, 01:32 2
Футбол
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
27.04.2026, 21:29 34
Футбол
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
27.04.2026, 13:22 1
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
27.04.2026, 23:59 1
Бокс
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
27.04.2026, 09:28 4
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 3
Теннис
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
27.04.2026, 14:37 3
Бокс
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
27.04.2026, 08:53 1
Футбол
