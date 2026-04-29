  ФОТО. Париж отскочил? Статистика голевой перестрелки ПСЖ и Баварии
ФОТО. Париж отскочил? Статистика голевой перестрелки ПСЖ и Баварии

Парижане забили больше голов, чем ожидалось на основе xG

Getty Images/Global Images Ukraine

28 апреля состоялся первый матч полуфинала Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ (Франция) и «Бавария» (Германия). Поединок прошел на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершился со счётом 5:4 в пользу хозяев поля.

После матча статистический ресурс Opta обнародовал данные по матчу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этой встрече команды на двоих нанесли 22 удара по воротам – 13 из них были в створ.

Интересно, что по показателю xG (ожидаемые голы) парижане набрали лишь 1,91 гола, в то время как мюнхенцы – 2,51. Таким образом, футболисты ПСЖ статистически должны были забивать меньше своих соперников, но в реальности лучше реализовали свои моменты.

ФОТО. Статистика матча ПСЖ – Бавария:

По теме:
МАРКИНЬОС: «Мы разочарованы»
«Это была ошибка». Энрике объяснил, как ПСЖ растерял перевес над Баварией
ПСЖ или Бавария? Кейн ответил, кто выйдет в финал Лиги чемпионов
Дмитрий Вус Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Футбол | 28 апреля 2026, 07:46 11
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт

Ребров отказался от предложения

Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Футбол | 29 апреля 2026, 00:03 24
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию

Парижане и мюнхенцы устроили настоящее голевое зрелище, забив на двоих девять голов

УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Футбол | 28.04.2026, 08:01
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Большой шок для Лионеля Месси. Реал выбрал нового главного тренера
Футбол | 29.04.2026, 01:32
Большой шок для Лионеля Месси. Реал выбрал нового главного тренера
Большой шок для Лионеля Месси. Реал выбрал нового главного тренера
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 28.04.2026, 16:01
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
"Цікаво, що за метрикою xG (очікувані голи) парижани награли лише на 1.91 гола, у той час як мюнхенці – на 2.51"
Потому что эта метрика учитывает только удары, если был опасный момент и буквально оставалось закатить жопой, но шанс упущен, то это не отразится в xG. Есть метрика non-shot xG с моментами без ударов, ее бы глянуть.
А еще xG не учитывает как располагались защитники во время удара. Иногда удару дают 0,6, а там только чудо могло помочь пролететь в ворота через забор ног.
До 65 минуты ПСЖ был намного лучше, а потом отдам должное Баварии они смогли включить больше физики, в то время как цепного пса, подстраховщика Хакими и разгрузчика для Витиньи Заира-Эмери Энрике снял и парижане везде перестали успевать. Это хороший звоночек для Энрике, несмотря на постоянную ротацию команда выглядит менее свежей, чем Бавария.
Популярные новости
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
28.04.2026, 11:49 3
Теннис
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
27.04.2026, 10:23 12
Футбол
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
27.04.2026, 00:02 2
Бокс
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Теннис
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
27.04.2026, 09:28 4
Футбол
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
28.04.2026, 09:52 39
Футбол
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
28.04.2026, 07:02 3
Футбол
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
27.04.2026, 14:37 3
Бокс
