ФОТО. Париж отскочил? Статистика голевой перестрелки ПСЖ и Баварии
Парижане забили больше голов, чем ожидалось на основе xG
28 апреля состоялся первый матч полуфинала Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ (Франция) и «Бавария» (Германия). Поединок прошел на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершился со счётом 5:4 в пользу хозяев поля.
После матча статистический ресурс Opta обнародовал данные по матчу.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В этой встрече команды на двоих нанесли 22 удара по воротам – 13 из них были в створ.
Интересно, что по показателю xG (ожидаемые голы) парижане набрали лишь 1,91 гола, в то время как мюнхенцы – 2,51. Таким образом, футболисты ПСЖ статистически должны были забивать меньше своих соперников, но в реальности лучше реализовали свои моменты.
ФОТО. Статистика матча ПСЖ – Бавария:
4+4 - Tonight was the first time in a European semi-final (any competition) that both teams scored 4+ goals, and just the second UEFA Champions League knockout stage match after Chelsea 4-4 Liverpool in the 2008-09 quarter-final. Basketball. #PSGBAY pic.twitter.com/NYj94xsbDV— OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Потому что эта метрика учитывает только удары, если был опасный момент и буквально оставалось закатить жопой, но шанс упущен, то это не отразится в xG. Есть метрика non-shot xG с моментами без ударов, ее бы глянуть.
А еще xG не учитывает как располагались защитники во время удара. Иногда удару дают 0,6, а там только чудо могло помочь пролететь в ворота через забор ног.
До 65 минуты ПСЖ был намного лучше, а потом отдам должное Баварии они смогли включить больше физики, в то время как цепного пса, подстраховщика Хакими и разгрузчика для Витиньи Заира-Эмери Энрике снял и парижане везде перестали успевать. Это хороший звоночек для Энрике, несмотря на постоянную ротацию команда выглядит менее свежей, чем Бавария.