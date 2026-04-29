ФОТО. Париж отскочил? Статистика голевой перестрелки ПСЖ и Баварии

28 апреля состоялся первый матч полуфинала Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ (Франция) и «Бавария» (Германия). Поединок прошел на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершился со счётом 5:4 в пользу хозяев поля.

После матча статистический ресурс Opta обнародовал данные по матчу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этой встрече команды на двоих нанесли 22 удара по воротам – 13 из них были в створ.

Интересно, что по показателю xG (ожидаемые голы) парижане набрали лишь 1,91 гола, в то время как мюнхенцы – 2,51. Таким образом, футболисты ПСЖ статистически должны были забивать меньше своих соперников, но в реальности лучше реализовали свои моменты.

ФОТО. Статистика матча ПСЖ – Бавария: