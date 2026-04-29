  4. ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
29 апреля 2026, 22:29
2232
4

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением

«Ребел» получил техническое поражение от «Диназа»

29 апреля 2026, 22:29 |
2232
4 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение изменить результат матча Второй лиги между клубами «Ребел» и «Диназ».

После проверки было установлено, что киевская команда «Ребел» нарушила регламент – на поле вышел футболист, который не был внесен в официальный протокол игры. Из-за этого дисциплинарный орган присудил «Ребелу» техническое поражение.

Таким образом, матч, который изначально завершился со счетом 1:1, официально преобразован в победу «Диназа» – 3:0. Имя игрока, из-за которого возник скандал, пока не разглашается.

КДК УАФ Диназ Вышгород Ребел Киев Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу техническое поражение
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Комментарии 4
недоклубы из Второй Столицы постоянно нарушают регламент. Их нужно лишить права играть в украинском футболе!
"Ім’я гравця, через якого виник скандал, наразі не розголошується"
А заявку і склад команди корона впаде?
