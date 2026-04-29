ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
«Ребел» получил техническое поражение от «Диназа»
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение изменить результат матча Второй лиги между клубами «Ребел» и «Диназ».
После проверки было установлено, что киевская команда «Ребел» нарушила регламент – на поле вышел футболист, который не был внесен в официальный протокол игры. Из-за этого дисциплинарный орган присудил «Ребелу» техническое поражение.
Таким образом, матч, который изначально завершился со счетом 1:1, официально преобразован в победу «Диназа» – 3:0. Имя игрока, из-за которого возник скандал, пока не разглашается.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем опубликовал пост в telegram
Турнир во втором по счету дивизионе
