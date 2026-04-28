Списанный футболист вернется в Динамо. Его выгоняют из клуба

26-летний нападающий Владислав Супряга оказался не нужен клубу «Эпицентр», который может остаться в Украинской Премьер-лиге на следующий сезон.

По информации издания UA-Football, клуб из Каменца-Подольского не хочет продолжать сотрудничество с футболистом.

Супряга перешел в клуб на правах аренды, однако не убедил руководство своей игрой. После завершения срока аренды Владислав вернется в распоряжение «Динамо».

В этом сезоне за «Эпицентр» форвард провел 20 матчей и прервал безголевую серию, длившуюся пять лет (три гола и один ассист).

Владислав стал игроком «Динамо» в 2018 году, получив статус перспективного футболиста. Однако нападающий не просто не реализовал свой потенциал – он провалился: 61 матч за киевский клуб и всего три гола.

Киевляне несколько раз давали Супряге новый шанс, но закрепиться в команде ему так и не удалось. Поэтому с 2019 года «Динамо» начало отправлять форварда в аренды.