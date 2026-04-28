Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Списанный футболист вернется в Динамо. Его выгоняют из клуба
Украина. Премьер лига
28 апреля 2026, 23:24 | Обновлено 29 апреля 2026, 00:03
Списанный футболист вернется в Динамо. Его выгоняют из клуба

Владислав Супряга не нужен «Эпицентру»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Супряга

26-летний нападающий Владислав Супряга оказался не нужен клубу «Эпицентр», который может остаться в Украинской Премьер-лиге на следующий сезон.

По информации издания UA-Football, клуб из Каменца-Подольского не хочет продолжать сотрудничество с футболистом.

Супряга перешел в клуб на правах аренды, однако не убедил руководство своей игрой. После завершения срока аренды Владислав вернется в распоряжение «Динамо».

В этом сезоне за «Эпицентр» форвард провел 20 матчей и прервал безголевую серию, длившуюся пять лет (три гола и один ассист).

Владислав стал игроком «Динамо» в 2018 году, получив статус перспективного футболиста. Однако нападающий не просто не реализовал свой потенциал – он провалился: 61 матч за киевский клуб и всего три гола.

Киевляне несколько раз давали Супряге новый шанс, но закрепиться в команде ему так и не удалось. Поэтому с 2019 года «Динамо» начало отправлять форварда в аренды.

Владислав Супряга Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: UA-Football
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дибільний заголовок до дибільної статєйки
Ответить
+4
невже я один бучу що він не футболіст?)))))
Ответить
+1
Йому вже час йти у агенти, до Зозулі наприклад)
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем