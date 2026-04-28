ФОТО. Игрок Барселоны выбрал очень необычное место для отдыха

Защитник «Барселоны» Жерар Мартин нашел место, где может отключиться от элитного футбола – остров Ароса в провинции Понтеведра.

«Этот уединенный уголок между морем и природой дает ему спокойствие, которого не хватает в городе», – пишет издание Sport.es.

С населением около 5 тысяч человек и уникальной природой Ароса идеально подходит для отдыха вдали от медийного шума. Во время поездки защитник «Барселоны» восстановил силы и перезагрузился перед продолжением сезона.

Всего в 20 минутах находится остров Кортегада с крупнейшим в Европе лавровым лесом, который ежедневно могут посещать лишь 150 человек. Близость таких мест позволила Мартину глубже прочувствовать природу галисийского побережья.

Ароса исторически связана с морем – рыболовство и сбор морепродуктов остаются важной частью жизни региона. Такое сочетание моря, леса и тишины делает его идеальным местом для отдыха спортсменов.

Выбор Мартина выделяется на фоне других футболистов, которые чаще выбирают более популярные направления. Это подчеркивает его стремление к спокойствию, уединению и полной концентрации на карьере.