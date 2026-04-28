ВИДЕО. За что поставили пенальти? Кейн открыл счет в игре с ПСЖ

28 апреля состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ (Франция) и Бавария (Германия). Поединок проходит на стадионе «Парк де Пренс».

На 17-й минуте встречи мюнхенцы вышли вперед – английский нападающий Гарри Кейн уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам.

Пенальти был назначен после фола защитника парижан Вильяна Пачо на вингере Луисе Диасе.

ВИДЕО. За что назначили пенальти? Кейн открыл счет в игре с ПСЖ