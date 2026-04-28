Уволенный с позором тренер Челси может остаться в АПЛ

Время Лиама Росеньора в «Челси» закончилось почти так же быстро, как и началось. Он попал в сложную ситуацию в середине сезона и так и не смог полностью взять её под контроль. Конец наступил после крупного поражения от «Брайтона» со счётом 0:3. «Челси» быстро отреагировал и уволил его, причём сообщения указывали на недовольство в раздевалке и развал авторитета.

Несмотря на эту неудачу, репутация Росеньора не сильно пострадала. Его работа до «Челси» по-прежнему имеет значение, особенно в «Страсбурге» и «Халл Сити». Он создавал организованные команды и заслужил сильную поддержку тех, кто работал с ним.

Это уже привлекло внимание ещё одного клуба Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» следит за прогрессом молодого тренера уже некоторое время. Его команда из Страсбурга даже встречалась с «Пэлас» в еврокубках в начале этого сезона.

Оливер Гласнер подтвердил ранее в этом году, что покинет клуб по окончании сезона. Другие кандидатуры: Андони Ираола, Хосе Бордалас и Иньиго Перес.