41-летний специалист Лиам Росеньор быстро вылетел из «Челси», не найдя общий язык с командой. Пятое подряд сухое поражение «синих» обернулось для тренера отставкой.

Росеньор испытывал трудности с утверждением авторитета в раздевалке после своего прихода. Сообщается, что его методы не убедили нескольких членов команды, что привело к растущему отчуждению. Один из игроков «Челси» в частном порядке называл Лиама Росеньора «подменным учителем». Это прозвище отражало сомнения в его долгосрочной роли и предполагало, что его не рассматривали как постоянную фигуру. Это отсутствие веры только усиливало напряжение в команде. В то же время, некоторые игроки также создавали дополнительные сложности.

Над тренером начали потешаться и болельщики, так как он заставлял футболистов «уважать мяч» и собираться вокруг него перед началом матчей. Слова Энцо Фернандеса и Марка Кукурельи о возможном уходе из клуба также внесли разброд в коллектив.

Новому тренеру «Челси» предстоит очень много работы.