Росеньор стал одним из худших тренеров Челси в ХХІ веке

Уже экс-наставник Челси Лиам Росеньор стал одним из худших тренеров в истории клуба в АПЛ.

В 13 матчах лондонцы под его руководством набирали в среднем всего 1.31 очка за игру.

В ХХІ веке только у одного тренера Челси было меньше – Грэм Поттер (1.27 очков в 22 матчах).

Рекордсменом клуба по данному показателю в АПЛ в текущем веке является израильтянин Авраам Грант (2.32 очка в 32 поединках).

Тренеры Челси в ХХІ веке по среднему количеству набранных очков за матч в АПЛ

2.32 – Авраам Грант (32)

2.19 – Жозе Моуринью (212)

2.14 – Антонио Конте (76)

2.07 – Карло Анчелотти (76)

1.96 – Рафаэль Бенитес (26)

1.96 – Луис Фелипе Сколари (25)

1.94 – Томас Тухель (63)

1.94 – Гус Хиддинк (34)

1.89 – Маурицио Сарри (38)

1.83 – Роберто Ди Маттео (23)

1.82 – Клаудио Раньери (146)

1.74 – Энцо Мареско (57)

1.70 – Андре Виллаш-Боаш (27)

1.66 – Маурисио Почеттино (38)

1.52 – Фрэнк Лэмпард (66)

1.31 – Лиам Росеньор (13)

1.27 – Грэм Поттер (22)

В скобках – количество матчей во главе Челси в АПЛ