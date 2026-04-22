Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Росеньор стал одним из худших тренеров Челси в ХХІ веке
Англия
22 апреля 2026, 22:23 | Обновлено 22 апреля 2026, 23:00
1

Росеньор стал одним из худших тренеров Челси в ХХІ веке

За основу взято среднее количество набранных очков за матч в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Росеньор

Уже экс-наставник Челси Лиам Росеньор стал одним из худших тренеров в истории клуба в АПЛ.

В 13 матчах лондонцы под его руководством набирали в среднем всего 1.31 очка за игру.

В ХХІ веке только у одного тренера Челси было меньше – Грэм Поттер (1.27 очков в 22 матчах).

Рекордсменом клуба по данному показателю в АПЛ в текущем веке является израильтянин Авраам Грант (2.32 очка в 32 поединках).

Тренеры Челси в ХХІ веке по среднему количеству набранных очков за матч в АПЛ

  • 2.32 – Авраам Грант (32)
  • 2.19 – Жозе Моуринью (212)
  • 2.14 – Антонио Конте (76)
  • 2.07 – Карло Анчелотти (76)
  • 1.96 – Рафаэль Бенитес (26)
  • 1.96 – Луис Фелипе Сколари (25)
  • 1.94 – Томас Тухель (63)
  • 1.94 – Гус Хиддинк (34)
  • 1.89 – Маурицио Сарри (38)
  • 1.83 – Роберто Ди Маттео (23)
  • 1.82 – Клаудио Раньери (146)
  • 1.74 – Энцо Мареско (57)
  • 1.70 – Андре Виллаш-Боаш (27)
  • 1.66 – Маурисио Почеттино (38)
  • 1.52 – Фрэнк Лэмпард (66)
  • 1.31 – Лиам Росеньор (13)
  • 1.27 – Грэм Поттер (22)

В скобках – количество матчей во главе Челси в АПЛ

Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Лиам Росеньор
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Этот дядя поставил антирекорд, который почти невозможно побить. За 5 матчей в АПЛ не забито ни одного гола. Безнадежный Бернли забил 2.
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем