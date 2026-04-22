Росеньор стал одним из худших тренеров Челси в ХХІ веке
За основу взято среднее количество набранных очков за матч в АПЛ
Уже экс-наставник Челси Лиам Росеньор стал одним из худших тренеров в истории клуба в АПЛ.
В 13 матчах лондонцы под его руководством набирали в среднем всего 1.31 очка за игру.
В ХХІ веке только у одного тренера Челси было меньше – Грэм Поттер (1.27 очков в 22 матчах).
Рекордсменом клуба по данному показателю в АПЛ в текущем веке является израильтянин Авраам Грант (2.32 очка в 32 поединках).
Тренеры Челси в ХХІ веке по среднему количеству набранных очков за матч в АПЛ
- 2.32 – Авраам Грант (32)
- 2.19 – Жозе Моуринью (212)
- 2.14 – Антонио Конте (76)
- 2.07 – Карло Анчелотти (76)
- 1.96 – Рафаэль Бенитес (26)
- 1.96 – Луис Фелипе Сколари (25)
- 1.94 – Томас Тухель (63)
- 1.94 – Гус Хиддинк (34)
- 1.89 – Маурицио Сарри (38)
- 1.83 – Роберто Ди Маттео (23)
- 1.82 – Клаудио Раньери (146)
- 1.74 – Энцо Мареско (57)
- 1.70 – Андре Виллаш-Боаш (27)
- 1.66 – Маурисио Почеттино (38)
- 1.52 – Фрэнк Лэмпард (66)
- 1.31 – Лиам Росеньор (13)
- 1.27 – Грэм Поттер (22)
В скобках – количество матчей во главе Челси в АПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
