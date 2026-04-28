Лига чемпионов28 апреля 2026, 21:13 | Обновлено 28 апреля 2026, 21:14
212
0
Олисе и Мусиала – самые дорогие игроки полуфиналов Лиги чемпионов
Transfermarkt опубликовал топ-10 оставшихся в турнире игроков команд с наибольшей стоимостью
Игроки мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе и Джамал Мусиала являются самыми дорогими игроками полуфиналов Лиги чемпионов сезона 2025/26, по версии Transfermarkt.
Портал оценивает 24-летнего француза в 140 млн евро, а 23-летнего немца – в 120 млн евро.
Наиболее широко представлен в топ-10 данного рейтинга ПСЖ с 5 игроками.
Самые дорогие игроки полуфиналов Лиги чемпионов сезона 2025/26, по версии Transfermarkt:
- 140 млн евро – Майкл Олисе (Бавария), 24 года
- 120 млн евро – Джамал Мусиала (Бавария), 23 года
- 120 млн евро – Букайо Сака (Арсенал), 24 года
- 120 млн евро – Деклан Райс (Арсенал), 27 лет
- 110 млн евро – Жоау Невеш (ПСЖ), 21 год
- 110 млн евро – Витинья (ПСЖ), 26 лет
- 100 млн евро – Усман Дембеле (ПСЖ), 28 лет
- 90 млн евро – Дезире Дуэ (ПСЖ), 20 лет
- 90 млн евро – Хвича Кварацхелия (ПСЖ), 25 лет
- 90 млн евро – Уильям Салиба (Арсенал), 25 лет
- 90 млн евро – Хулиан Альварес (Атлетико), 26 лет
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
