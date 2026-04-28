28 апреля 2026, 21:13 | Обновлено 28 апреля 2026, 21:14
Олисе и Мусиала – самые дорогие игроки полуфиналов Лиги чемпионов

Transfermarkt опубликовал топ-10 оставшихся в турнире игроков команд с наибольшей стоимостью

Игроки мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе и Джамал Мусиала являются самыми дорогими игроками полуфиналов Лиги чемпионов сезона 2025/26, по версии Transfermarkt.

Портал оценивает 24-летнего француза в 140 млн евро, а 23-летнего немца – в 120 млн евро.

Наиболее широко представлен в топ-10 данного рейтинга ПСЖ с 5 игроками.

Самые дорогие игроки полуфиналов Лиги чемпионов сезона 2025/26, по версии Transfermarkt:

  • 140 млн евро – Майкл Олисе (Бавария), 24 года
  • 120 млн евро – Джамал Мусиала (Бавария), 23 года
  • 120 млн евро – Букайо Сака (Арсенал), 24 года
  • 120 млн евро – Деклан Райс (Арсенал), 27 лет
  • 110 млн евро – Жоау Невеш (ПСЖ), 21 год
  • 110 млн евро – Витинья (ПСЖ), 26 лет
  • 100 млн евро – Усман Дембеле (ПСЖ), 28 лет
  • 90 млн евро – Дезире Дуэ (ПСЖ), 20 лет
  • 90 млн евро – Хвича Кварацхелия (ПСЖ), 25 лет
  • 90 млн евро – Уильям Салиба (Арсенал), 25 лет
  • 90 млн евро – Хулиан Альварес (Атлетико), 26 лет
По теме:
В Лиге чемпионов стартует стадия полуфиналов. Сетка плей-офф
Атлетико – Арсенал. Текстовая трансляция матча
Энрике и Компани назвали составы ПСЖ и Баварии на полуфинал Лиги чемпионов
Майкл Олисе Джамал Мусиала Бавария Лига чемпионов финансы Transfermarkt рейтинг
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Футбол | 28 апреля 2026, 09:52 34
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение

Сергей Станиславович предложил кандидатуру Йовичевича, но денег не хватило

В МЮ уверены: звездный бразилец не передумает
Футбол | 28 апреля 2026, 20:00 0
В МЮ уверены: звездный бразилец не передумает
В МЮ уверены: звездный бразилец не передумает

Каземиро точно уйдет из «Манчестер Юнайтед» в конце сезона

УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Футбол | 28.04.2026, 08:01
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Футбол | 28.04.2026, 07:46
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Битва редакций. 12-я неделя с игрой Шахтера: определится обладатель PS5 Pro
Футбол | 28.04.2026, 18:22
Битва редакций. 12-я неделя с игрой Шахтера: определится обладатель PS5 Pro
Битва редакций. 12-я неделя с игрой Шахтера: определится обладатель PS5 Pro
Популярные новости
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
27.04.2026, 10:23 11
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 17
Футбол
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
27.04.2026, 21:49
Бокс
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
28.04.2026, 07:18
Бокс
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
27.04.2026, 12:21 4
Футбол
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
27.04.2026, 00:02 2
Бокс
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
27.04.2026, 13:22 1
Футбол
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
26.04.2026, 16:59 56
Футбол
