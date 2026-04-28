Олисе и Мусиала – самые дорогие игроки полуфиналов Лиги чемпионов

Игроки мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе и Джамал Мусиала являются самыми дорогими игроками полуфиналов Лиги чемпионов сезона 2025/26, по версии Transfermarkt.

Портал оценивает 24-летнего француза в 140 млн евро, а 23-летнего немца – в 120 млн евро.

Наиболее широко представлен в топ-10 данного рейтинга ПСЖ с 5 игроками.

Самые дорогие игроки полуфиналов Лиги чемпионов сезона 2025/26, по версии Transfermarkt: