ФОТО. Неймар встретил свой аргентинский клон – необычная встреча

Нападающий «Сантоса» Неймар оказался в центре внимания вне футбольного поля.

Он встретил юного болельщика аргентинского происхождения, которого также зовут Неймар – названного в честь звездного бразильца.

Сначала футболист не поверил и подумал, что это шутка. Лишь после того, как ребенок показал документ, он убедился, что это правда – паренька назвали Неймар Себастьян.

Забавный момент быстро разлетелся по сети и вызвал волну позитивных реакций среди фанатов.