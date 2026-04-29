Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29 апреля 2026, 12:27
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»

Спортивный директор донецкого клуба – о последствиях российского вторжения и Лиге конференций

29 апреля 2026, 12:27 |
279
0
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна в интервью The Guardian рассказал о потерях украинской команды из-за полномасштабного вторжения российской армии и прокомментировал предстоящий полуфинал Лиги конференций:

«Мы потеряли 14 футболистов и тренерский штаб. ФИФА нас разгромила, но мы начали строить новую украинскую команду. В первом сезоне играли 99% украинских игроков. Годом позже мы снова начали приобретать бразильцев.

Когда мы начали играть в Лиге конференций, я сказал: «Мне не нравится этот турнир». Но когда вы выходите в полуфинал, вы понимаете, что проделали потрясающую работу.

Не только для наших игроков, но и для нашей страны. В четверг вся Украину будет смотреть нашу игру. Потому что это позитивный момент для нашей страны», – сообщил Срна.

В четверг, 30 апреля, донецкий «Шахтер» и английский «Кристал Пэлас» проведут первый матч полуфинала Лиги конференций. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Николай Тытюк Источник: The Guardian
