Лига чемпионов28 апреля 2026, 20:05 |
203
0
Роналду, Бензема, Левандовски. Лучшие бомбардиры полуфиналов ЛЧ
Вспомним топ-10 футболистов с наибольшим количеством забитых голов в полуфиналах ЛЧ
28 апреля 2026, 20:05 |
203
0
Уже сегодня состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона 2025/26 между «ПСЖ» и «Баварией».
По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt вспомнил лучших бомбардиров данной стадии турнира.
Рекордсменом является португалец Криштиану Роналду, на счету которого 13 забитых мячей.
На втором месте в данном рейтинге находится француз Карим Бензема (8 голов), третьим идет Роберт Левандовски (7).
Лучшие бомбардиры полуфинальных матчей Лиги чемпионов
- 13 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 8 – Карим Бензема (Франция)
- 7 – Роберт Левандовски (Польша)
- 6 – Лионель Месси (Аргентина)
- 5 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)
- 5 – Яри Литманен (Финляндия)
- 4 – Томас Мюллер (Германия)
- 4 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
- 4 – Рияд Марез (Алжир)
- 4 – Садио Мане (Сенегал)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
