  Роналду, Бензема, Левандовски. Лучшие бомбардиры полуфиналов ЛЧ
28 апреля 2026, 20:05
Роналду, Бензема, Левандовски. Лучшие бомбардиры полуфиналов ЛЧ

Вспомним топ-10 футболистов с наибольшим количеством забитых голов в полуфиналах ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Уже сегодня состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона 2025/26 между «ПСЖ» и «Баварией».

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt вспомнил лучших бомбардиров данной стадии турнира.

Рекордсменом является португалец Криштиану Роналду, на счету которого 13 забитых мячей.

На втором месте в данном рейтинге находится француз Карим Бензема (8 голов), третьим идет Роберт Левандовски (7).

Лучшие бомбардиры полуфинальных матчей Лиги чемпионов

  • 13 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 8 – Карим Бензема (Франция)
  • 7 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 6 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 5 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)
  • 5 – Яри Литманен (Финляндия)
  • 4 – Томас Мюллер (Германия)
  • 4 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
  • 4 – Рияд Марез (Алжир)
  • 4 – Садио Мане (Сенегал)
Даниил Кирияка
