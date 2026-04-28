Роналду, Бензема, Левандовски. Лучшие бомбардиры полуфиналов ЛЧ

Уже сегодня состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона 2025/26 между «ПСЖ» и «Баварией».

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt вспомнил лучших бомбардиров данной стадии турнира.

Рекордсменом является португалец Криштиану Роналду, на счету которого 13 забитых мячей.

На втором месте в данном рейтинге находится француз Карим Бензема (8 голов), третьим идет Роберт Левандовски (7).

Лучшие бомбардиры полуфинальных матчей Лиги чемпионов