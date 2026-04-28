  4. Битва за выживание: у Оболони минус три игрока перед важным матчем
28 апреля 2026, 19:35 | Обновлено 28 апреля 2026, 19:38
Как стало известно Sport.ua, в 26 туре УПЛ Оболонь не сыграет с Кудровкой в боевом составе.

По имеющейся информации, «пивоварам» не смогут помочь защитник Владислав Приймак, полузащитник Роман Волохатый, которые из-за травм пропускали предыдущий календарный поединок с Полесьем, и нападающий Олег Слободян, который получил повреждение в Житомире и был заменен.

Еще у нескольких игроков микротравмы, однако клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы они восстановились к противостоянию с «соседом» по турнирной таблице Кудровкой.

Пока у подопечных Александра Антоненко 26 очков, они на одиннадцатом месте в чемпионате, а с Кудровкой сыграют 3 мая.

