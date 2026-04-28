  Дайо УПАМЕКАНО: «Я играл против него на тренировках, и это очень тяжело»
28 апреля 2026, 19:37 | Обновлено 28 апреля 2026, 19:38
Дайо УПАМЕКАНО: «Я играл против него на тренировках, и это очень тяжело»

Защитник «Баварии» поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ»

28 апреля 2026, 19:37 | Обновлено 28 апреля 2026, 19:38
Дайо УПАМЕКАНО: «Я играл против него на тренировках, и это очень тяжело»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дайо Упамекано

Французский центральный защитник мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано поделился своими ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против парижского «Пари Сен-Жермен»:

«Это важный матч для нас, и мы полностью сосредоточены на своей игре. Конечно, мы хотим победить здесь, на «Парк де Пренс». У «ПСЖ» великолепные игроки и отличный состав. Но мы полностью сосредоточены на своей игре и стремимся к победе. Это совсем другой матч, чем в ноябре – это полуфинал Лиги чемпионов. Мы не смотрим в прошлое и полностью сосредоточены. Мы хотим выиграть оба матча и сделаем все, чтобы завтра победить здесь.

Мы работали с ним весь сезон. Мы все усвоили. Наша ментальность не изменится только потому, что его нет на скамейке запасных.

Усман Дембеле? Мы оба родом из одного города. Невероятно, что завтра мы снова встретимся в полуфинале Лиги чемпионов. Конечно, мы уже играли друг против друга раньше, но завтра это другой матч. Каждый из нас готов бороться за свою команду. Мы уже играли против «ПСЖ» и знаем их. Это очень сложно. Усман получает мяч по всему полю. Это немного похоже на Гарри Кейна. Они пытаются дестабилизировать соперника большим количеством движений. Мы попробуем справиться с этим. У них такая хорошая команда, у них есть не только Усман, но и много других игроков. Они очень слаженная команда.

Мне приходится защищаться против Олисе на тренировках, и это невероятно сложно. Он может делать с мячом почти все. Когда мяч у него, он думает, что может просто обойти меня. Он невероятно много работает. Он мой сосед. Когда я говорю ему, что он должен делать после тренировки, он отвечает, что все равно будет работать. Он всегда хочет совершенствоваться. Я рад играть с ним в сборной и в «Баварии».

Рассматривал ли я возможность перехода в «ПСЖ» до продления контракта с «Баварией»? Нет — сейчас я в «Баварии», одном из лучших клубов мира. Я абсолютно счастлив быть здесь».

Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится 28 апреля в 22:00 по киевскому времени.

