Такого в истории не было. Барселона хочет взять титул в матче против Реала
Эль-Класико уже скоро
Барселона может стать чемпионом Испании, если в матче ближайшего тура обыграет Осасуну, а Реал потеряет очки во встрече против Эспаньола.
По информации СМИ, в Барселоне уже уверены, что выиграют Ла Лигу, однако хотели бы сделать это 10 мая в домашнем матче против Реала. Это поставило бы хорошую точку в непростом сезоне, где команда вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов.
В истории чемпионата Испании еще не было случая, когда Барселона или Реал официально становились бы чемпионом в матче проти исторического оппонента.
Каталонцы хотят сделать это первыми.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
