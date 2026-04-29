Такого в истории не было. Барселона хочет взять титул в матче против Реала

Барселона может стать чемпионом Испании, если в матче ближайшего тура обыграет Осасуну, а Реал потеряет очки во встрече против Эспаньола.

По информации СМИ, в Барселоне уже уверены, что выиграют Ла Лигу, однако хотели бы сделать это 10 мая в домашнем матче против Реала. Это поставило бы хорошую точку в непростом сезоне, где команда вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В истории чемпионата Испании еще не было случая, когда Барселона или Реал официально становились бы чемпионом в матче проти исторического оппонента.

Каталонцы хотят сделать это первыми.